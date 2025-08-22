26 AUGTUESDAY2025 2:52:02 PM
Elvish Yadav के घर फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर,  पुलिस पर चला रहा था गोलियां

  Edited By vasudha,
  Updated: 22 Aug, 2025 09:50 AM
Elvish Yadav के घर फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर,  पुलिस पर चला रहा था गोलियां

नारी डेस्क: फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 17 अगस्त को गुरुग्राम में एल्विश यादव के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान इशांत उर्फ ​​ईशू गांधी के रूप में हुई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस पर एक स्वचालित पिस्तौल से छह से अधिक गोलियां चलाईं, जिसके कारण पैर में गोली लगने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना क्षेत्र में अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।

रविवार को एल्विश के आवास पर हुआ था हमला

रविवार को यूट्यूबर और अभिनेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित आवास पर तड़के अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। एल्विश के पिता राम अवतार यादव ने बताया कि घर पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद वे डरे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए, राम अवतार ने घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना का विवरण साझा करते हुए बताया कि  "सुबह लगभग 5:30 बजे घर पर 15 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। हमने सुबह लगभग 5:30 बजे एक आवाज़ सुनी। जब हम बाहर आए और देखा, तो हमने पाया कि यहां गोलियां चलाई गई थीं। फिर हमने तुरंत सीसीटीवी की जांच की। हमने पाया कि निश्चित रूप से दो लोग शामिल थे और शायद एक तीसरा भी "।


एल्विश के पिता ने दिया अपडेट

एल्विश के पिता ने  बताया कि-  हमने पुलिस को सूचित किया। इन लोगों ने 15 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। एल्विश के ठिकाने और उसके घर पर हुई गोलीबारी की घटना पर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, राम अवतार ने कहा कि एल्विश आमतौर पर गुरुग्राम स्थित आवास से दूर रहता है क्योंकि काम। राम अवतार ने कहा- "एल्विश यहां बहुत कम आता है। आमतौर पर, वह अपने काम के कारण बाहर रहता है। एल्विश ठीक है, मैंने उससे बात की है। भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा किया। स्वाभाविक रूप से, हम डरे हुए हैं"। 
एक दर्जन से ज़्यादा हुई राउंड फायरिंग 

पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एल्विश यादव के आवास के बाहर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, एल्विश यादव के आवास के बाहर "एक दर्जन से ज़्यादा राउंड" गोलियां चलाई गईं। अभिनेता अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। "तीन नकाबपोश बदमाशों ने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित आवास के बाहर गोलीबारी की। घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई। एक दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की गई। गोलीबारी के समय एल्विश यादव अपने आवास पर नहीं थे,"।
 

