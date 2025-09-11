पाकिस्तानी बहू सीमा हैदर ने बनाई फर्जी कंपनी और लूट लिए 100 करोड़ रुपए, यहां जानिए पूरा सच

नारी डेस्क: पाकिस्तान से भारत में बसी सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उन पर और उनके पति सचिन मीणा पर 650 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा है। अब यह खबर आग की तरह फैल गई और अब हर कोई उन्हें लेकर तरह- तरह की बातें कर रहे हैं। सीमा हैदर खुद को पाकिस्तान की बेटी और भारत की बहू बताती है, वह सचिन के लिए अपने देश और पति को छोड़कर यहां बस गई थी।



दरअसल देश में 650 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर और उसके भारतीय पति सचिन के नाम का भी गलत इस्तेमाल किया गया। बिहार के दरभंगा में रहने वाले दो भाई- आशुतोष झा और विपिन झा ने इस सारे घोटाले को अंजाम दिया।



दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने सीमा हैदर और सचिन की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर एक फर्जी आईडी बनाई और उसके जरिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से करीब 99.21 करोड़ रुपये का गबन कर लिया। बताया जा रहा है कि दइन भाइयों ने देशभर में शेल कंपनियां बनाई गईं, जिनके नाम पर बिना असली कारोबार किए फर्जी बिल तैयार हुए। उन्होंने सीमा और सचीन का फायदे उठाने में भी देर नहीं की।