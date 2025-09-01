Bigg Boss 19: "इसे चूड़ियां और साड़ी पहननी चाहिए..." अमाल मलिक की इस बात को सुन भड़की महिलाएं

नारी डेस्क: बिग बॉस सीजन 19 जो एक हफ्ते पहले शुरू हुआ थ शुरुआती हफ्ते में ही प्रतियोगियों के बीच कई भद्दे झगड़े देखने को मिले हैं। बिग बॉस सीजन 19 के नवीनतम एपिसोड में, एक टास्क के दौरान हुई असहमति के बाद अमाल मलिक और अभिषेक के बीच तगड़ा झगड़ा हुआ, जो एक तीखी बहस में बदल गया। तनाव तब शुरू हुआ जब अमाल घर में अभिषेक का दोस्त होने के बावजूद, एक खास टास्क के दौरान उसे "लीडर" की बजाय "फॉलोअर" के रूप में टैग कर दिया।



इससे बेहद परेशान और निराश अभिषेक ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और अमाल से सवाल किया कि उसे क्या लगता है कि उसमें वफादारी की पूरी कमी है। अभिषेक द्वारा इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अमाल काफी नाराज़ दिखे। अभिषेक की अनुपस्थिति में, उन्हें ज़ीशान कादरी से बात करते हुए देखा गया, जहां उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक को ऐसी छोटी-छोटी बातों पर शिकायत करनी है, तो उन्हें घर जाकर चूड़ियां पहननी चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए और बिंदी लगानी चाहिए। अमाल की प्रतिक्रिया दर्शकों को पसंद नहीं आई, खासकर महिला दर्शकों को जो इस अपमानजनक टिप्पणी से नाराज़ और परेशान दिखीं।



शो के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अमाल के बयान पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और महसूस किया कि यह टिप्पणी महिलाओं की शिकायत या भावुक होने को महिलाओं के बराबर बताकर प्रतिगामी रूढ़िवादिता को मजबूत करती है, जिससे उनका महत्व कम होता है और उन्हें नीचा दिखाया जाता है। शो में घर के अंदर कई प्रतियोगियों के बीच झगड़े और बहस देखने को मिली है, खासकर बिग बॉस के सीक्रेट रूम से लौटने के बाद, जब से प्रतियोगी फरहाना भट्ट घर में वापस आई हैं। भट्ट ने वापसी के बाद हर प्रतियोगी को उनके आपसी रिश्तों की सच्चाई बताई, जिससे आग और भड़क गई।