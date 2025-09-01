05 SEPFRIDAY2025 9:49:51 PM
Nari

Bigg Boss 19: "इसे चूड़ियां और साड़ी पहननी चाहिए..." अमाल मलिक की इस बात को सुन भड़की महिलाएं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Sep, 2025 01:41 PM
Bigg Boss 19:

नारी डेस्क: बिग बॉस सीजन 19 जो एक हफ्ते पहले शुरू हुआ थ शुरुआती हफ्ते में ही प्रतियोगियों के बीच कई भद्दे झगड़े देखने को मिले हैं। बिग बॉस सीजन 19 के नवीनतम एपिसोड में, एक टास्क के दौरान हुई असहमति के बाद अमाल मलिक और अभिषेक के बीच तगड़ा झगड़ा हुआ, जो एक तीखी बहस में बदल गया। तनाव तब शुरू हुआ जब अमाल घर में अभिषेक का दोस्त होने के बावजूद, एक खास टास्क के दौरान उसे "लीडर" की बजाय "फॉलोअर" के रूप में टैग कर दिया।

PunjabKesari
इससे बेहद परेशान और निराश अभिषेक ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और अमाल से सवाल किया कि उसे क्या लगता है कि उसमें वफादारी की पूरी कमी है। अभिषेक द्वारा इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अमाल काफी नाराज़ दिखे। अभिषेक की अनुपस्थिति में, उन्हें ज़ीशान कादरी से बात करते हुए देखा गया, जहां उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक को ऐसी छोटी-छोटी बातों पर शिकायत करनी है, तो उन्हें घर जाकर चूड़ियां पहननी चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए और बिंदी लगानी चाहिए। अमाल की प्रतिक्रिया दर्शकों को पसंद नहीं आई, खासकर महिला दर्शकों को जो इस अपमानजनक टिप्पणी से नाराज़ और परेशान दिखीं।

PunjabKesari
 शो के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अमाल के बयान पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और महसूस किया कि यह टिप्पणी महिलाओं की शिकायत या भावुक होने को महिलाओं के बराबर बताकर प्रतिगामी रूढ़िवादिता को मजबूत करती है, जिससे उनका महत्व कम होता है और उन्हें नीचा दिखाया जाता है। शो में घर के अंदर कई प्रतियोगियों के बीच झगड़े और बहस देखने को मिली है, खासकर बिग बॉस के सीक्रेट रूम से लौटने के बाद, जब से प्रतियोगी फरहाना भट्ट घर में वापस आई हैं। भट्ट ने वापसी के बाद हर प्रतियोगी को उनके आपसी रिश्तों की सच्चाई बताई, जिससे आग और भड़क गई।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it