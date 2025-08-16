19 AUGTUESDAY2025 11:58:47 AM
नोएडा में रैश ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर का बड़ा राज खुला, सोनू नाम से करता था बुकिंग

  Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Aug, 2025 03:30 PM
 नारी डेस्क: नोएडा में रैश ड्राइविंग करने वाले एक कैब ड्राइवर की असली पहचान सामने आई है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी ड्राइवर अपनी असली पहचान छुपाकर बुकिंग करता था। उसने फर्जी नामों के आधार पर दो आधार कार्ड भी बनवा रखे थे। इस पूरे मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब एक परिवार ने ग्रेटर नोएडा के लिए कैब बुक की और ड्राइवर ने तेज रफ्तार से गाड़ी भगाकर पुलिस से बचने की कोशिश की।

ड्राइवर की पहचान और चालाकी

पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की पहचान नासिम के रूप में की है। वह हरियाणा के पलवल जिले के हसावरी गांव का रहने वाला है और सेक्टर-73, सर्फाबाद गांव में रहता है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि ड्राइवर बुकिंग ऐप पर अपना नाम सोनू बताकर बुकिंग करता था, जिससे उसकी असली पहचान छुप जाती थी। उसके पास से दो अलग-अलग नामों के आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जो उसने धोखाधड़ी के लिए बनाए थे।

घटना कैसे हुई?

यह घटना नोएडा के पर्थला फ्लाईओवर ब्रिज के पास घटी। असम के संजय मोहन नामक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ नोएडा से दिल्ली के लिए कैब बुक की थी। उनके साथ उनकी पत्नी और चार साल की बच्ची भी थी। रास्ते में जब पुलिस ने ड्राइवर को रोकना चाहा तो वह डर गया और गाड़ी तेज रफ्तार में भगाने लगा। परिवार बार-बार उससे गाड़ी रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ड्राइवर ने उनकी बात नहीं सुनी। वीडियो में परिवार के लोग ड्राइवर से कहते हुए सुनाई देते हैं, "भैया, आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको, बच्चा है मेरे साथ। भैया प्लीज रोक लो। पीछे पुलिस है, तुम बच नहीं पाओगे।" इसके बावजूद ड्राइवर ने उनकी नहीं सुनी और पुलिस से बचने के लिए तेज ड्राइविंग करता रहा।

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और मामले की गहन जांच कर रही है। ड्राइवर के खिलाफ रैश ड्राइविंग और फर्जी नामों से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं वह किसी और मामले में भी संलिप्त तो नहीं है।

इस मामले से सीख

यह घटना हमें बताती है कि ड्राइवर की पहचान जांचना कितना जरूरी है, खासकर जब परिवार के साथ सफर हो। तेज रफ्तार और रैश ड्राइविंग न केवल यात्रियों के लिए खतरा होती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। हमेशा भरोसेमंद और प्रमाणित सेवा का ही उपयोग करें ताकि ऐसे खतरों से बचा जा सके।

नोएडा में एक फर्जी नामों से कैब बुकिंग करने वाला ड्राइवर नासिम (जो सोनू के नाम से भी बुकिंग करता था) पुलिस के शिकंजे में आया है। उसने तेज रफ्तार में गाड़ी भगाकर पुलिस से बचने की कोशिश की, जिससे परिवार को डर और परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी है।  

