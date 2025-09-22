22 SEPMONDAY2025 3:54:38 PM
India-Pakistan के मैच में नया Twist, गौतम गंभीर के कहने पर टीम इंडिया ने मिलाया हाथ और फिर...

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Sep, 2025 11:01 AM
नारी डेस्क:  भारत-पाकिस्तान के बीच हाथ मिलाने के विवाद ने रविवार को एक नया मोड़ ले लिया, जो दुबई विवाद के एक हफ़्ते बाद भी थमा नहीं। इस बार इसकी जड़ में खिलाड़ी या आईसीसी द्वारा नियुक्त कोई मैच अधिकारी नहीं, बल्कि भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर थे। उसी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद, गंभीर ने एक चौंकाने वाला निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम को मैच के बाद केवल अंपायरों से ही मिलने को कहा, और पाकिस्तान को इससे दूर रखा।


इससे पहले टॉस के समय सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से परहेज किया और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का अभिवादन करने से पहले सीधे रवि शास्त्री से बातचीत करने के लिए चले गए। मैच के अंत में भी हाथ मिलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, जिन्होंने भारत को जीत दिलाई, सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए, पाकिस्तान के साथ मैच के बाद हाथ मिलाने की परंपरा को नहीं निभाया।


एक बड़ा उलटफेर तब हुआ जब गंभीर को भारतीय खिलाड़ियों से मैच अधिकारियों का अभिवादन करने के लिए बाहर जाने को कहते हुए देखा गया। इसके बाद वे सीधे मैदान पर गए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर बढ़े, लेकिन अंपायरों से हाथ मिलाने के बाद ड्रेसिंग रूम में लौट गए, जिससे विपक्षी टीम हैरान रह गई। इसके बाद इंस्टाग्राम पर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और बाकी भारतीय खिलाड़ियों की एक तस्वीर साझा की और पोस्ट के कैप्शन में एक शब्द लिखा: "निडर, निडर और निडर"।


भारत के सामने खड़ी चुनौती के बावजूद, अभिषेक शर्मा (74) और उप-कप्तान शुभमन गिल (47) की सलामी जोड़ी ने अडिग रवैये के साथ खेलते हुए और पाकिस्तान के कमज़ोर गेंदबाज़ी आक्रमण को बहादुरी से ध्वस्त करते हुए गति प्रदान की। जहां गिल ने अपनी पारंपरिक तकनीक से सफलता हासिल की, वहीं अभिषेक ने अपने विनाशकारी कारनामों का आनंद लिया। पाकिस्तानी गेंदबाज़ों की प्रकृति या कद-काठी चाहे जो भी हो, इस जोड़ी ने किसी को नहीं बख्शा और अपने ज़बरदस्त स्ट्रोक्स से मैदान पर तहलका मचा दिया।  पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने भारत के शानदार प्रदर्शन का सरल शब्दों में वर्णन करते हुए X पर लिखा, "शाबाश टीम इंडिया, दबदबा #INDvPAK।"
 

