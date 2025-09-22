5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगी नवरात्रि, आज से ही शुरु हो जाएगा गोल्डन टाइम

नारी डेस्क: आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है।नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से हो रही है, यानी कि पंचांग और तिथि का मिलाप क्रमशः शुभ माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि में कुछ राशियों पर भाग्य विशेष रूप से चमकने वाला है, ये राशियं इस पावन समय में कई क्षेत्रों में प्रगति और सकारात्मक बदलाव की अनुभूति करेंगी। चलिए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से।



समृद्धि और खुशहाली की संभावनाएं

शारदीय नवरात्र के पहले दिन शुक्ल योग, बुध-सूर्य की युति से बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग, मंगल-शुक्र की युति से धनशक्ति राजयोग बनेगा। इन योगों में मां दुर्गा का आगमन राशियों के लिए बेहद सौभाग्यदायक होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या (Virgo), सिंह (Leo) और मकर (Capricorn) राशियों के लिए नवरात्रि के दौरान सफलता, समृद्धि और खुशहाली की संभावनाएं खास होंगी। कन्या राशि वालों कमानसिक शांति, काम में नई गति, संवाद-क्षमता में सुधार, महत्वपूर्ण फ़ैसले लेने में सफलता मिलेगी। व्यापार या करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं।



इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत

इसके लिए सिंह राशि चालों को सार्वजनिक मान-सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य और अपनी छवि में सुधार संभव है। कुछ नए प्रोजेक्ट या सामाजिक सरोकार के कामों में सफलता मिल सकती है। वहीं मकर राशि वालों के आर्थिक स्थिति में सुधार, कार्यक्षेत्र में उन्नति, बातचीत या पत्र-व्यवहार से लाभ, निवेश-वित्त मामलों में अनुकूल घटनाएं घेटेगी। धनु राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का ये समय विशेष लाभदायक रहने वाला है।



इन बातों का रखें ध्यान

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे शुभ संयोग का लाभ तुला राशि वालों को मिलेगा7. माता रानी की कृपा से धन लाभ के योग हैं. परिवार की नई जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे। ध्यान रखें कि स्वच्छता, सकारात्मक विचार और अच्छे कर्मों की भूमिका इस समय बहुत बढ़ जाती है। घर-परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं। जो भी योजना हो, शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखें और विशेषतः पहले दिन (प्रथम तिथि) की पूजा-घटस्थापना समय पर करें।

