22 SEPMONDAY2025 3:54:09 PM
Nari

5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगी नवरात्रि, आज से ही शुरु हो जाएगा गोल्डन टाइम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Sep, 2025 12:17 PM
5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगी नवरात्रि, आज से ही शुरु हो जाएगा गोल्डन टाइम

नारी डेस्क: आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है।नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से हो रही है, यानी कि पंचांग और तिथि का मिलाप क्रमशः शुभ माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार  शारदीय नवरात्रि में कुछ राशियों पर भाग्य विशेष रूप से चमकने वाला है, ये राशियं  इस पावन समय में कई क्षेत्रों में प्रगति और सकारात्मक बदलाव की अनुभूति करेंगी। चलिए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। 

PunjabKesari
समृद्धि और खुशहाली की संभावनाएं 

शारदीय नवरात्र  के पहले दिन शुक्ल योग, बुध-सूर्य की युति से बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग, मंगल-शुक्र की युति से धनशक्ति राजयोग बनेगा। इन योगों में मां दुर्गा का आगमन राशियों के लिए बेहद सौभाग्यदायक होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार  कन्या (Virgo), सिंह (Leo) और मकर (Capricorn) राशियों के लिए नवरात्रि के दौरान सफलता, समृद्धि और खुशहाली की संभावनाएं खास होंगी। कन्या राशि वालों कमानसिक शांति, काम में नई गति, संवाद-क्षमता में सुधार, महत्वपूर्ण फ़ैसले लेने में सफलता मिलेगी। व्यापार या करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। 


इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत

इसके लिए सिंह राशि चालों को सार्वजनिक मान-सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य और अपनी छवि में सुधार संभव है। कुछ नए प्रोजेक्ट या सामाजिक सरोकार के कामों में सफलता मिल सकती है। वहीं  मकर राशि वालों के आर्थिक स्थिति में सुधार, कार्यक्षेत्र में उन्नति, बातचीत या पत्र-व्यवहार से लाभ, निवेश-वित्त मामलों में अनुकूल घटनाएं घेटेगी। धनु राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का ये समय विशेष लाभदायक रहने वाला है। 

PunjabKesari
इन बातों का रखें ध्यान

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे शुभ संयोग का लाभ तुला राशि वालों को मिलेगा7. माता रानी की कृपा से धन लाभ के योग हैं. परिवार की नई जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे। ध्यान रखें कि  स्वच्छता, सकारात्मक विचार और अच्छे कर्मों की भूमिका इस समय बहुत बढ़ जाती है। घर-परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं। जो भी योजना हो, शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखें और विशेषतः पहले दिन (प्रथम तिथि) की पूजा-घटस्थापना समय पर करें।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it