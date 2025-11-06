पूरा देश शोक में डूबा: हेलीकॉप्टर क्रैश 52 मौतें… हज़ारों परिवार बेघर, सरकार अलर्ट पर

नारी डेस्क: फिलीपींस इस वक्त प्रकृति के सबसे भयानक प्रकोप से जूझ रहा है। चक्रवाती तूफान टाइफून टिनो (Typhoon Tino) ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इस तूफान ने सेबू शहर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जहां तेज हवाओं, भयंकर बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को ठप कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 52 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं।

सेबू शहर में सबसे ज्यादा तबाही

फिलीपींस के सेबू शहर में हालात बेहद खराब हैं। बारंगाय पाहिना सैन निकोलस इलाका आग में जलकर राख हो गया। वहीं, शहर की प्रमुख कोलोन स्ट्रीट पूरी रात अंधेरे में डूबी रही। चारों तरफ पानी, कीचड़ और मलबा ही दिखाई दे रहा है। गवर्नर पामेला बारिकुआत्रो ने बताया कि टाइफून टिनो ने ऐसा कहर बरपाया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करीब 40 लोगों की मौत सिर्फ सेबू शहर में हुई है, जबकि पूरे देश में अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है।

🚨⚡A giant snake was spotted in the floods of Talisay City, Cebu, Philippines today after heavy rains from Typhoon Tino.#Visas #TyphoonTino pic.twitter.com/8f6xPDwhUG — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) November 4, 2025

3 नवंबर को बना तूफान, 4 नवंबर को लैंडफॉल

यह तूफान 3 नवंबर को समुद्र में एक्टिव हुआ था और इसका आधिकारिक नाम ‘काल्मेगी’ रखा गया। 4 नवंबर को यह विसायस क्षेत्र में लैंडफॉल कर गया। तूफान के दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिनसे घरों की छतें उड़ गईं और पेड़ गिर गए। मिंडानाओ, साउथ लेयते, सेबू, इलोइलो, और नेग्रोस ऑक्सिडेंटल जैसे इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं से सैकड़ों गांव तबाह हो गए।

तूफान में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश

टाइफून की वजह से एक सैन्य हेलीकॉप्टर (सुपर ह्युई) भी क्रैश हो गया, जिसमें 6 जवानों की मौत हो गई। ये सभी सेना के पायलट और क्रू मेंबर थे। क्रैश के कुछ घंटों बाद लोरेटो शहर (अगुसन डेल सुर) में शव बरामद किए गए। सेना की ईस्टमिनकॉम कमांड ने बताया कि हादसे की जांच जारी है, जबकि परिवारों को सूचना दे दी गई है। यह घटना फिलीपींस के लिए दोहरी त्रासदी लेकर आई एक तरफ प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ जवानों की शहादत।

अब वियतनाम और थाईलैंड की ओर बढ़ रहा तूफान

मौसम विभाग के अनुसार, टाइफून टिनो अब पश्चिमी फिलीपींस सागर की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में वियतनाम और थाईलैंड को प्रभावित कर सकता है। फिलीपींस के पूर्वी समर, लेयते, बिकोल क्षेत्र, मेट्रो मनीला जैसे इलाकों में तूफान की मार अभी भी जारी है।

180 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने घरों को तहस-नहस कर दिया है। बिजली और संचार सेवा पूरी तरह बाधित हो गई है।

भयंकर तबाही का पूरा आंकड़ा

52 लोगों की मौत, जिनमें से 39 सिर्फ सेबू शहर में डूबने और मलबे में फंसने से हुई। 6 सैनिक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। 1.87 लाख लोग प्रभावित, जबकि 4 लाख से ज्यादा बेघर। 42 बंदरगाहों पर 3,500 लोग फंसे हुए हैं। 183 मिमी बारिश, 180 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। बिजली कटने से कम्युनिकेशन सर्विस ठप हो चुकी है।

Hi, guys. We are not okay here in Cebu. Walang kuryente. Barely any signal.



Strong winds and heavy rains pa rin. Binabaha yung mga places na least namin inexpect na bahain.



Again, we’re not okay in Cebu and pls help us spread the word. — ad (@diapolym) November 4, 2025

मदद के लिए जुटी सरकार और बचाव टीमें

फिलीपींस सरकार ने राहत कार्यों को तेज़ कर दिया है। रेड क्रॉस, राष्ट्रीय आपदा एजेंसी, और स्थानीय सेना प्रभावित इलाकों में लगातार बचाव कार्य कर रही हैं। हालांकि, भारी बारिश और तेज हवाएं राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर लोग छतों पर फंसे हैं, और नावों की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

फिलीपींस इस वक्त गहरे दुख और तबाही में डूबा हुआ है। लोग अपनों की तलाश में हैं, कई गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी मदद मांगी है।