सक्सेस के नशे में बहक गए थे जॉनी लीवर, चौपाटी पर सुबह 4 बजे तक शराब पीता था, अब 24 साल से छुड़ाई’

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन जॉनी लीवर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौर के बारे में बात की जो शायद ही कोई जानता हो। अपनी बेटी जेमी लीवर के साथ यूट्यूब शो पर बातचीत में उन्होंने कबूल किया कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे शराब की लत में फंस गए थे और ये आदत उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों पर बुरा असर डाल रही थी।

17 साल की उम्र में शुरू किया करियर, जल्द मिली शोहरत

जॉनी लीवर ने महज 17 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। कुछ ही वर्षों में वे घर-घर में अपनी मिमिक्री और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हो गए थे। उनके शो अमेरिका तक में चर्चित थे और उनकी सीडी विदेशों में भी बिकती थी। लेकिन जब कामयाबी सिर चढ़कर बोलने लगी, तो वे अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल गए।

दिन में शूटिंग, रात में परफॉर्मेंस और बीच में शराब

उन्होंने बताया कि वो दिनभर फिल्मों की शूटिंग करते और रात को लाइव शो में परफॉर्म करते थे। इस भागदौड़ भरी जिंदगी से वे बेहद थक जाते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी किसी शो को मिस नहीं किया। लेकिन थकान से बचने और खुद को संभालने के लिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। जॉनी लीवर ने कहा, "मैं थकान मिटाने के लिए शराब पीने लगा, लेकिन धीरे-धीरे ये आदत बन गई।"

सुबह 4 बजे तक चौपाटी पर पीते थे शराब

जॉनी ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वे मुंबई के चौपाटी पर बैठकर सुबह 4 बजे तक शराब पीते रहते थे। उन्होंने हंसते हुए बताया, "कई बार पुलिस आ जाती थी, लेकिन मुझे पहचान कर कहती – ‘अरे, जॉनी भाई!’ और फिर मुझे कार में बैठा देते ताकि मैं सुरक्षित रहूं।”

'मैं शराबी बन गया था, लेकिन अब 24 साल से एक बूंद भी नहीं पी'

जॉनी लीवर ने साफ कहा, “मैं एक शराबी बन चुका था। लेकिन फिर मैंने खुद को रोका और 24 साल पहले शराब छोड़ दी। तब से मैंने दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाया है।” उन्होंने दर्शकों को सलाह भी दी "लिमिट में रहकर जियो, नशा सिर्फ कुछ समय का आराम देता है, लेकिन जिंदगी भर पछतावा दे सकता है।”

कभी नशे में परफॉर्म नहीं किया

जॉनी ने यह भी बताया कि चाहे वे कितने भी परेशान या थके हुए रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी नशे में स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया। यह उनकी प्रोफेशनलिज्म की पहचान है। जॉनी लीवर की यह कहानी सिर्फ एक मशहूर कलाकार की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने अपने गलत फैसलों से सीखा, और फिर जिंदगी को नई दिशा दी। उनकी ईमानदारी, मेहनत और बदलाव की यह कहानी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है।