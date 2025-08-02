बड़ा ट्रेन हादसा: इस्लामाबाद एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 30 यात्री घायल

नारी डेस्क: पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यह हादसा लाहौर के पास काला शाह काकू इलाके में हुआ, जहां इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा शुक्रवार शाम को हुआ, जब इस्लामाबाद एक्सप्रेस लाहौर से रावलपिंडी की ओर जा रही थी। ट्रेन जैसे ही लाहौर से कुछ किलोमीटर दूर काला शाह काकू इलाके में पहुंची, उसके 10 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए।

घायलों का इलाज जारी

हादसे के तुरंत बाद प्रशासन और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 30 घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा गया है कि हादसे की असली वजह का पता लगाकर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए।

Train accident in Pakistan, the islamabad express derailed near Kala Shah Kaku close to Muridke.

Investigations are probing all angles like Negligence, human error and sabotage

Casualtiess - 27 #NationalAwards pic.twitter.com/1uIcbzb1qA — SARANG (@Indian242242) August 1, 2025

पहले भी हुए हैं बड़े हादसे

यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में ट्रेन हादसा हुआ हो। 2023 में सिंध प्रांत के नवाबशाह में एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 30 यात्रियों की जान चली गई थी। 1990 में पाकिस्तान में अब तक का सबसे भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जब दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। उस हादसे में 200 से 300 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 700 यात्री घायल हुए थे।

🚨🇵🇰 Train Derailment in Pakistan



⚠️ Islamabad Express derailed near Kala Shah Kaku (Muridke).

🚑 Over 40 passengers injured, rescue teams on site.

📍 Cause of derailment under investigation.#Pakistan #TrainAccident #Breaking pic.twitter.com/O6yhz5aBKR — ARIKA🇮🇳🚩 (@nidhisj2001) August 1, 2025

उस समय ट्रेन में 1400 यात्रियों की क्षमता थी, लेकिन उसमें करीब 2,000 लोग सवार थे। इसी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। लगातार हो रहे हादसों ने पाकिस्तान की रेलवे व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब एक बार फिर बहस तेज हो गई है।