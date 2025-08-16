19 AUGTUESDAY2025 11:58:10 AM
नरगिस दत्त जैसी दिखती हैं संजय दत्त की बेटी इकरा, देखें उनकी खूबसूरत तस्वीरें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Aug, 2025 04:26 PM
नरगिस दत्त जैसी दिखती हैं संजय दत्त की बेटी इकरा, देखें उनकी खूबसूरत तस्वीरें

नारी डेस्क:  बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही इकरा की खूबसूरती और मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है। कई लोग उनकी तुलना दिग्गज एक्ट्रेस और उनकी दादी नरगिस दत्त से कर रहे हैं।

कौन हैं इकरा दत्त?

संजय दत्त और उनकी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के जुड़वा बच्चे हैं  एक बेटा शाहरान और एक बेटी इकरा। दोनों बच्चे फिलहाल दुबई में पढ़ाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इकरा इस वक्त 9वीं या 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। वहीं, मान्यता दत्त भी दुबई में अपने बच्चों के साथ रहती हैं।

PunjabKesari

नरगिस दत्त की झलक इकरा में

इकरा की हाल ही में वायरल हो रही तस्वीरों को देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स का कहना है कि उनके नैन-नक्श बिल्कुल उनकी दादी नरगिस जी जैसे हैं। नरगिस, अपने ज़माने की एक बड़ी और खूबसूरत अभिनेत्री थीं और अब इकरा में उनकी छवि देखी जा रही है।

स्टाइल और मासूमियत की मिसाल

कम उम्र के बावजूद इकरा का स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। वो न सिर्फ बेहद सुंदर हैं, बल्कि उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। उनकी तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं।

PunjabKesari

मां-बेटी का खास रिश्ता

मान्यता दत्त अक्सर अपनी बेटी इकरा के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इन तस्वीरों से ये साफ झलकता है कि दोनों के बीच सिर्फ मां-बेटी का नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसा प्यारा रिश्ता भी है। एक फोटो में तो इकरा, मान्यता की बिल्कुल परछाई लग रही हैं।

फैंस की अलग-अलग राय

जहां कुछ लोग इकरा को नरगिस दत्त की तरह बताते हैं, वहीं कुछ फैंस का मानना है कि वो बिल्कुल संजय दत्त की कार्बन कॉपी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपनी मां मान्यता की तरह दिखती हैं। कुल मिलाकर, इकरा की तस्वीरें सबको बहुत पसंद आ रही हैं।

भले ही इकरा दत्त अभी फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने उन्हें पहले ही एक स्टार बना दिया है। लोग उन्हें उनके दादी-दादा और मां-बाप की झलक में देखकर खूब प्यार दे रहे हैं।  

