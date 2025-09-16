Nano Banana Photo Trend: क्या 3D या रेट्रो स्टाइल फोटो बनाना सुरक्षित है? यहां जानें जवाब

नारी डेस्क: आजकल सोशल मीडिया पर गूगल के नए AI टूल Nano Banana से बनी 3D या रेट्रो स्टाइल की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। हर कोई अपनी फोटो को इस टूल से नया और खास लुक देकर शेयर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह अपनी तस्वीरें AI सिस्टम में अपलोड करना और उनका इस्तेमाल करना सुरक्षित है? इस खबर में हम आपको इस ट्रेंड से जुड़ी सुरक्षा संबंधी अहम बातें बताएंगे।

Nano Banana क्या है?

Nano Banana गूगल का एक AI टूल है, जो आपकी फोटो को 3D फिगर या रेट्रो स्टाइल पोर्ट्रेट में बदल देता है। इसे इस्तेमाल करना आसान है और लोगों को यह काफी मजेदार भी लगता है। पर इसे इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी है कि इसके पीछे क्या सुरक्षा खतरे हो सकते हैं।

क्या Nano Banana से बनी फोटो पर भरोसा किया जा सकता है?

गूगल का दावा है कि Nano Banana से बनाई गई हर फोटो पर एक खास वाटरमार्क (metadata tag) छिपा होता है, जो बताता है कि यह फोटो AI से बनाई गई है। इसका मकसद यह है कि लोग आसानी से पहचान सकें कि यह असली फोटो नहीं, बल्कि AI-जनरेटेड इमेज है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि वाटरमार्क की पहचान करने वाले टूल्स हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। यह वाटरमार्क आसानी से हटाए या एडिट किए जा सकते हैं। इसलिए यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता।

प्राइवेसी को लेकर गंभीर चिंताएं

सबसे बड़ी चिंता प्राइवेसी की है। इस ट्रेंड में लोग अपनी पर्सनल फोटो AI सिस्टम पर अपलोड कर रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि आपकी तस्वीरें AI कंपनी के पास जाने के बाद उनका क्या इस्तेमाल होगा?

IPS अधिकारी वीसी सज्जनार ने भी इस बात पर आगाह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर हमेशा सावधानी बरतें। अपनी फोटो और पर्सनल जानकारी फर्जी वेबसाइट या अनधिकृत ऐप्स पर कभी शेयर न करें। गलत जगह जानकारी शेयर करने से आपका पैसा या पहचान अपराधियों के हाथ लग सकती है। एक छोटी सी गलती भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है।

आखिर क्या करें?

अगर आप Nano Banana जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा को प्राथमिकता दें।केवल विश्वसनीय और आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही फोटो अपलोड करें। किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। फोटो को शेयर करने से पहले अच्छे से सोचें कि क्या आप अपनी यह इमेज इंटरनेट पर सार्वजनिक करना चाहते हैं। अगर वाटरमार्क हटाने या फोटो एडिट करने का खतरा हो, तो भविष्य में इसके दुरुपयोग से भी सावधान रहें।

Google Gemini का Nano Banana फोटो ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफी मजेदार और क्रिएटिव है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा और प्राइवेसी के कई खतरे भी जुड़े हैं। इसलिए इस ट्रेंड का आनंद लें, लेकिन सावधानी और समझदारी के साथ। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और फोटो को सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में कोई नुकसान न हो।