शरीर तप रहा था, डॉक्टर को बुलाया फिर भी 102 डिग्री बुखार में नाना पाटेकर ने नहीं रुकने दी शूटिंग

नारी डेस्क: दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अपनी बात के पक्के हैं। अपनी आने वाली फिल्म 'ओ' रोमियो' की रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे एक्टर ने फिल्म के एक सीक्वेंस की शूटिंग 102 डिग्री फारेनहाइट के तेज बुखार में की। यह फिल्म विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की है, और जिस सीक्वेंस की बात हो रही है, वह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन है जिसे ट्रेन के सेट पर शूट किया गया है।



इस घटना को याद करते हुए फिल्ममेकर ने कहा- "अचानक, जब हम ट्रेन में यह एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे तो मुझे पता चला कि नाना सर की तबीयत खराब है और उन्हें 102 डिग्री बुखार है। हमने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने कहा कि वह इंजेक्शन देंगे लेकिन सलाह दी कि नाना सर को शूटिंग नहीं करनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा- "लेकिन नाना सर, जो नाना पाटेकर हैं, उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा हूं। मैं शूटिंग करना चाहता हूं। मैं यह सीक्वेंस पूरा करना चाहता हूं। मैं यह अपने सिर पर नहीं ले सकता कि मेरी वजह से शूटिंग कैंसिल हुई, लोकेशन कैंसिल हो।' और अगले चार घंटे तक, उन्होंने हमारे साथ शूटिंग की।"



फिल्ममेकर ने कहा- "उनका शरीर इतना गर्म था कि जब हम उनके माथे को छूते थे तो हमें गर्मी महसूस होती थी। शॉट्स के बीच, वह ट्रेन के सेट पर लेट जाते थे, और जब वह परफॉर्म करने के लिए उठते थे, तो ऐसा लगता था जैसे बीमारी थी ही नहीं। यह एक महान कलाकार का कमिटमेंट है"। 'ओ' रोमियो' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, और ज़बरदस्त एक्शन, इमोशन और शानदार परफॉर्मेंस के साथ एक रोमांचक सिनेमैटिक अनुभव देने का वादा करती है।



इससे पहले, फिल्म का गाना 'इश्क का फीवर' रिलीज़ किया गया था। इस गाने को सुपरस्टार सिंगर अरिजीत सिंह ने गाया है। फिल्म का यह दिल को छू लेने वाला रोमांटिक ट्रैक विशाल भारद्वाज ने कंपोज़ किया है, और गुलज़ार ने लिखा है। इस गाने में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी हैं, और यह एक ज़बरदस्त शुरुआत करता है, जो फरीदा जलाल द्वारा बोली गई एक जोशीली लाइन से शुरू होता है, जिसके बाद एक ऐसी धुन आती है जो इंटिमेट, दर्द भरी और धीरे-धीरे लत लगाने वाली है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रस्तुत, 'ओ' रोमियो' विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित है, और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।