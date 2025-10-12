15 OCTWEDNESDAY2025 2:22:41 PM
खूबसूरती के चक्कर में न करें ये गलती, नेल पेंट से भी हो सकता है स्किन कैंसर!

  • Updated: 12 Oct, 2025 06:15 PM
नारी डेस्क : नेल पेंट महिलाओं के श्रृंगार का एक अहम हिस्सा है। खूबसूरत और रंगीन नाखून हर किसी की पर्सनालिटी में निखार लाते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपके ये स्टाइलिश नाखून आपकी त्वचा के लिए खतरा भी बन सकते हैं? वैज्ञानिक शोधों में सामने आया है कि बार-बार नेल पेंट लगाने से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

क्या सच में नेल पेंट से होता है स्किन कैंसर?

हार्वर्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, कई नेल पॉलिश में फॉर्मल्डिहाइड (Formaldehyde), टोल्यून (Toluene) और डिब्यूटाइल फ्थेलेट (DBP) जैसे हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं। ये तत्व लंबे समय तक त्वचा के संपर्क में आने पर कैंसर का कारण (Carcinogenic) बन सकते हैं। बार-बार नेल पेंट लगाने और रिमूवर से हटाने से ये केमिकल्स स्किन के जरिए शरीर में अवशोषित (Absorb) हो जाते हैं। इससे त्वचा और कोशिकाओं (Cells) को नुकसान पहुंचता है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

UV लैम्प और जेल पॉलिश का खतरा

एक अध्ययन में बताया कि UV लाइट से सूखाई जाने वाली जेल नेल पॉलिश त्वचा की कोशिकाओं को सीधे नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ 20 मिनट की UV एक्सपोजर में लगभग 20 से 30% सेल्स नष्ट हो जाती हैं। लगातार एक्सपोजर देने पर यह संख्या 60 से 70% तक पहुंच जाती है। DNA में ऐसे म्यूटेशन पाए गए जो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, जेल मैनिक्योर में इस्तेमाल होने वाले UV लैम्प्स से स्किन कैंसर का जोखिम पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन लगातार और लंबे समय तक उपयोग से खतरा जरूर बढ़ सकता है।

किन लोगों को रखनी चाहिए ज्यादा सावधानी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर कोई समान रूप से रिस्क में नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए।

प्रेग्नेंट महिलाएं: नेल पेंट या रिमूवर में मौजूद केमिकल्स गलती से मुंह या सांस के जरिए शरीर में जा सकते हैं, जिससे नुकसान संभव है।

छोटे बच्चे: उनकी स्किन बेहद संवेदनशील होती है, इसलिए उन्हें नेल पेंट से दूर रखना चाहिए।

संवेदनशील त्वचा वाले लोग: जिन्हें एलर्जी या स्किन इंफेक्शन की समस्या रहती है।

परिवार में कैंसर का इतिहास रखने वाले: इन लोगों को नेल पेंट और UV लैम्प से अधिक सावधानी रखनी चाहिए।

बार-बार जेल पॉलिश कराने वाले: लंबे समय तक UV एक्सपोजर स्किन को कमजोर बना सकता है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्या करें

टॉक्सिन-फ्री या नॉन-टॉक्सिक नेल पेंट का ही चुनाव करें।

लगाने से पहले हाथों और नाखूनों पर मॉइस्चराइज़र या सीरम लगाएं।

महीने में कम से कम एक से दो हफ्ते नाखूनों को आराम दें।

UV जेल पॉलिश की जगह साधारण या ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का उपयोग करें।

नेल पेंट लगाते समय वेंटिलेशन वाली जगह में बैठें।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्या न करें

रोजाना नेल पेंट या रिमूवर का इस्तेमाल न करें।

टूटे या कटे नाखूनों पर नेल पेंट लगाने से बचें।

कम गुणवत्ता वाले या सस्ते ब्रांड्स का नेल पेंट न खरीदें।

नेल पेंट सूखाने के लिए UV लैम्प का अत्यधिक उपयोग न करें।

नेल पेंट आपके लुक को निखार सकता है, लेकिन इसका बार-बार या गलत इस्तेमाल आपकी त्वचा के लिए खतरा बन सकता है। अगर आप सावधानी से इसका उपयोग करें, ब्रेक दें और टॉक्सिन-फ्री प्रोडक्ट चुनें, तो आप खूबसूरती और सेहत दोनों को साथ रख सकती हैं। याद रखें फैशन तभी अच्छा है जब वह आपकी सेहत के खिलाफ न जाए।
 

