MRI करवाते समय ज़रूर ध्यान रखें ये 5 बातें, वरना 1 मिनट में मशीन खींच सकती है अंदर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Sep, 2025 11:14 AM
 नारी डेस्क: आजकल शरीर के अंदर की गंभीर बीमारियों जैसे ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, स्पाइन की समस्या, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पता लगाने के लिए MRI स्कैन एक बेहद जरूरी और कारगर तरीका है। MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक एडवांस टेस्ट होता है जो शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज की बेहद बारीक तस्वीरें दिखाता है।

लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि MRI मशीन एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट (चुंबक) की तरह काम करती है, और अगर इससे जुड़े सावधानियों को नहीं माना जाए तो जान को खतरा भी हो सकता है।

अमेरिका में हुई थी गंभीर घटना

एक घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसमें 61 वर्षीय कीथ मैकएलिस्टर MRI मशीन की वजह से गंभीर हादसे का शिकार हो गए। उनकी पत्नी का MRI स्कैन हो रहा था और जब उन्हें अंदर बुलाया गया, तो उनकी गर्दन में पहनी धातु की मोटी चेन की वजह से मशीन ने उन्हें खींच लिया।

वो करीब 1 घंटे तक मशीन में फंसे रहे और अगले दिन उनकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, और इसलिए MRI कराते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। MRI से पहले ज़रूर करें ये 5 जरूरी काम...

धातु की कोई भी चीज़ साथ न ले जाएं

MRI से पहले सबसे जरूरी है कि आप सभी मेटल की चीज़ें शरीर से हटा दें। इनमें गहने, चेन, चूड़ी, पियर्सिंग, बटन, घड़ी, बेल्ट, सिक्के, चाबी, पिन, हेयर क्लिप और यहां तक कि क्रेडिट/ATM कार्ड भी शामिल हैं। MRI मशीन एक बेहद ताकतवर मैग्नेट होती है जो किसी भी मेटल चीज़ को तेजी से खींच सकती है और यह जानलेवा साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि ऐसी चीज़ें आप घर पर ही छोड़ दें।

अगर शरीर में कोई इम्प्लांट हो, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं

अगर आपने शरीर में कोई इम्प्लांट, जैसे कि पेसमेकर, कोकलियर इम्प्लांट (कान का डिवाइस), धातु की प्लेट, सर्जिकल क्लिप, या आर्टिफिशियल जॉइंट लगवाया है, तो MRI करवाने से पहले इसकी जानकारी डॉक्टर और टेक्नीशियन को दें। कुछ इम्प्लांट्स MRI मशीन के लिए सुरक्षित नहीं होते, और इससे खतरा हो सकता है।

कपड़ों का विशेष ध्यान रखें

अगर आपने स्पोर्ट्स ब्रा, वर्कआउट लेगिंग्स या एक्टिववियर पहना है, तो ध्यान दें कि इनमें कभी-कभी मेटालिक फाइबर होते हैं जो स्कैन के दौरान गर्म हो सकते हैं और जलन या चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए MRI करवाने से पहले अस्पताल की तरफ से दिए गए स्पेशल गाउन पहनना ही बेहतर होता है।

 स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी छुपाएं नहीं

MRI से पहले अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी डॉक्टर को जरूर दें। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया (बंद जगह से डर) है, आप गर्भवती हैं, या आपको किडनी की बीमारी है, तो डॉक्टर को बताएं। MRI में इस्तेमाल होने वाली कुछ डाई या प्रक्रियाएं सभी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होतीं।

टेक्नीशियन की बात ध्यान से सुनें और मानें

MRI के समय जो भी टेक्नीशियन मौजूद हो, उसकी हर बात ध्यान से सुनें और फॉलो करें। वो जो निर्देश देता है, वो आपकी सुरक्षा और बेहतर स्कैन रिजल्ट के लिए होता है। छोटी-छोटी बातों की अनदेखी भी बड़ी गलती साबित हो सकती है।

याद रखें – MRI कोई साधारण टेस्ट नहीं

MRI एक सुरक्षित और असरदार प्रक्रिया है, लेकिन तभी जब आप सभी जरूरी सावधानियों को पूरी तरह मानें। आपकी एक लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इसलिए MRI से पहले खुद को तैयार रखें और किसी भी तरह की जानकारी छुपाएं नहीं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। MRI या किसी मेडिकल प्रक्रिया से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
 
 

