साड़ी हो या लहंगा हर एक ड्रेस में कहर ढाती हैं Mouni Roy, ट्राई करें एक्ट्रेस के ये लुक्स

नारी डेस्क: टीवी इंडस्ट्री की नागिन मौनी रॉय ना सिर्फ अपनी एक्टिंग और लुक्स से बल्कि अपनी फैशन सेंस से भी लोगों को अपना दीवाना बन देती है। एक्ट्रेस की स्टाइल हमेशा सबसे हटके और यूनिक होती है। एक्ट्रेस जहां ज्यादातर वेस्टर्न ऑउटफिट्स पसंद करती हैं, लेकिन उनका traditional लुक्स भी कमाल के होते हैं। आज एक्ट्रेस अपनी शादी की दूसरी Anniversary सेलिब्रेट कर रही हैं, तो चलिए इस मौके पर आपको दिखाते हैं एक्ट्रेस के बेस्ट इंडियन लुक्स जो आर वेडिंग सीजन में ट्राई कर सकती हैं...

जब बात इंडियन लुक्स की आती है तो साड़ी से बेहतर और क्या ही हो सकता है। आप एक्ट्रेस का ये न्यूड शेड साड़ी ट्राई कर सकती हैं, जिसकी खूबसूरती इसके बॉर्डर में किया गोल्डन वर्क बढ़ा रहा है। इसके साथ आप pearls वाली या गोल्डन ईयररिंग्स पहने और बालों को खुला रखें। बस आप पार्टी में चार- चांद लगाने के लिए तैयार हैं।

शरारा सूट भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आप कुछ लाइट और comfortable कैरी करना चाहती है, यो शरार सूट बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ हैवी ईयररिंग्स अच्छी लगेंगी।

शादी का फंक्शन हो और महिलाएं लहंगा भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक्ट्रेस का ये खूबसूरत डीप चोली वाला लहंगा ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ हैवी मांगटीका और हाथों में कंगना अच्छे लगेंगे। मेकअप लाइट रखें ताकि लहंगे की खूबसूरती उभर कर दिखे।

कुछ हटके और रॉयल लुक के लिए मौनी रॉय के ये पीच कलर का अनारकली सूट तैयार करें। इसके साथ हैवी ईयररिंग्स, मांगटीका और statement ring अच्छी लगेगी। बालों की चोटी या खुले भी अच्छे लगेंगे।

अगर वेस्टर्न में ही थोड़ा decent outfit ढूंढ रही हैं तो एक्ट्रेस का ये ब्लैक फिटिंग गाउन अच्छा ऑप्शन है। घुटनों से नीचे का ये गाउन आपको बेहद क्लासी लुक देगा। इसे आप reception या cocktail party में ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ मैचिंग ब्लैक हिल्स, रेड लिपस्टिक और straight hairs अच्छे लगेंगे।