08 NOVSATURDAY2025 8:28:59 PM
Nari

साड़ी हो या लहंगा हर एक ड्रेस में कहर ढाती हैं Mouni Roy, ट्राई करें एक्ट्रेस के ये लुक्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Nov, 2025 12:29 PM
साड़ी हो या लहंगा हर एक ड्रेस में कहर ढाती हैं Mouni Roy, ट्राई करें एक्ट्रेस के ये लुक्स

नारी डेस्क:  टीवी इंडस्ट्री की नागिन मौनी रॉय ना सिर्फ अपनी एक्टिंग और लुक्स से बल्कि अपनी फैशन सेंस से भी लोगों को अपना दीवाना बन देती है। एक्ट्रेस की स्टाइल हमेशा सबसे हटके और यूनिक होती है। एक्ट्रेस जहां ज्यादातर वेस्टर्न ऑउटफिट्स पसंद करती हैं, लेकिन उनका traditional लुक्स भी कमाल के होते हैं। आज एक्ट्रेस अपनी शादी की दूसरी Anniversary सेलिब्रेट कर रही हैं, तो चलिए इस मौके पर आपको दिखाते हैं एक्ट्रेस के बेस्ट इंडियन लुक्स जो आर वेडिंग सीजन में ट्राई कर सकती हैं...

जब बात इंडियन लुक्स की आती है तो साड़ी से बेहतर और क्या ही हो सकता है। आप एक्ट्रेस का ये न्यूड शेड साड़ी ट्राई कर सकती हैं, जिसकी खूबसूरती इसके बॉर्डर में किया गोल्डन वर्क बढ़ा रहा है। इसके साथ आप pearls वाली या गोल्डन ईयररिंग्स पहने और बालों को खुला रखें। बस आप पार्टी में चार- चांद लगाने के लिए तैयार हैं।

PunjabKesari

शरारा सूट भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आप कुछ लाइट और comfortable कैरी करना चाहती है, यो शरार सूट बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ हैवी ईयररिंग्स अच्छी लगेंगी।

PunjabKesari

शादी का फंक्शन हो और महिलाएं लहंगा भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक्ट्रेस का ये खूबसूरत डीप चोली वाला लहंगा ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ हैवी मांगटीका और हाथों में कंगना अच्छे लगेंगे। मेकअप लाइट रखें ताकि लहंगे की खूबसूरती उभर कर दिखे।

PunjabKesari

कुछ हटके और रॉयल लुक के लिए मौनी रॉय के ये पीच कलर का अनारकली सूट तैयार करें। इसके साथ हैवी ईयररिंग्स, मांगटीका और statement ring अच्छी लगेगी। बालों की चोटी या खुले भी अच्छे लगेंगे।

PunjabKesari

अगर वेस्टर्न में ही थोड़ा decent outfit ढूंढ रही हैं तो एक्ट्रेस का ये ब्लैक फिटिंग गाउन अच्छा ऑप्शन है। घुटनों से नीचे का ये गाउन आपको बेहद क्लासी लुक देगा। इसे आप reception या cocktail party में ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ मैचिंग ब्लैक हिल्स, रेड लिपस्टिक और straight hairs अच्छे लगेंगे। 

PunjabKesari

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it