दर्दनाक हादसा: ठीक 12 बजे बच्ची ने काटा पहला बर्थडे केक, 12.5  बजे इमारत ढहने से मां- बेटी की हो गई मौत

  • Updated: 28 Aug, 2025 09:04 AM
नारी डेस्क: महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में 13 साल पुरानी ‘‘अवैध'' इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से 14 लोगों की मोत हो गई। इस हादसे से  पहले एक परिवार खुशी-खुशी अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मना रहा था। केक कटने के 5 मीनट बाद ही बिल्डिंग गिर गई और मां- बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। उस बच्ची की जिंदगी सिर्फ एक साल की ही थी जिसका पहला जन्मदिन था। 

बच्ची का नाम उत्कर्षन जोयल था। उसके पिता ओमकार जोयल अभी लापता हैं और उनके मलबे में दबे होने की आशंका है। इमारत की चौथी मंजिल पर रहने वाले सचिन निवालकर (उम्र 44), उनकी पत्नी सुप्रीला निवालकर (उम्र 40), और बेटा अर्नव निवालकर (उम्र 14), सभी लापता बताए जा रहे हैं। इस इमारत में लगभग 30 से 35 परिवार रहते थे। रात का समय होने के कारण, ज़्यादातर निवासी घर के अंदर ही थे, जिससे अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया। 

इमारत का मलबा बगल की चॉल पर गिरने से आसपास के निवासी भी घायल हो गए।  अधिकारी ने बताया कि वसई तालुका विरार में नारंगी रोड पर स्थित चार मंजिला रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा मंगलवार आधी रात 12 बजकर पांच मिनट पर पास की एक चॉल पर गिर गया।मलबे में अब भी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।  गनीमत रही कि जिस चॉल या मकान पर इमारत गिरी, वह खाली था।  एहतियात के तौर पर इमारत के आसपास की सभी चॉल को खाली करा दिया गया है और उनमें रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
 

