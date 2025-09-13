14 SEPSUNDAY2025 9:58:33 PM
Nari

मानसून जाने से पहले फिर बढ़ाएगा परेशानी,  इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Sep, 2025 10:13 AM
मानसून जाने से पहले फिर बढ़ाएगा परेशानी,  इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

 नारी डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 13 सितंबर 2025 को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून भले ही खत्म होने वाला हो, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

कहां-कहां होगी बारिश?

उत्तर प्रदेश: आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। खासकर कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।

बिहार: बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों में भी भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश: धार, खरगोन, बेतुल, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, हर्दा, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों में तेज बारिश की संभावना है।

झारखंड और आंध्र प्रदेश: इन राज्यों में भी अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों का हाल उत्तराखंड: बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है।

हिमाचल प्रदेश: हिमाचल के 10 जिलों में शनिवार और रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को शिमला, धर्मशाला और कांगड़ा में बूंदाबांदी हुई।

दिल्ली में राहत की उम्मीद- दिल्ली में आज भारी बारिश की संभावना कम है और आने वाले दिनों में भी बारिश कम रहने की उम्मीद है। यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों के घर लौटने की संभावना बढ़ रही है।   

 

