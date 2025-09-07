अमेरिका में बड़ा हादसा: एयरपोर्ट के पास क्रैश होकर जला हेलीकॉप्टर, सभी यात्रियों की मौत

नारी डेस्क: अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में एक दर्दनाक हादसे में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर पूरी तरह जल गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार को हुआ और इसकी जानकारी मिलते ही अमेरिकी प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं।
कहां और कब हुआ हादसा?
यह हादसा अमेरिका के टविन सिटीज़ क्षेत्र में स्थित एयरलेक एयरपोर्ट के पास शनिवार दोपहर करीब 2:45 बजे (स्थानीय समय) हुआ। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया, जिससे उसमें सवार किसी भी व्यक्ति के बचने की संभावना नहीं रही।
कौन सा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ?
हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर "रॉबिन्सन R66" मॉडल का था। यह एक हल्का और सिंगल-इंजन वाला हेलीकॉप्टर होता है, जिसे खासतौर पर निजी उड़ानों, ट्रेनिंग और छोटे व्यवसायिक उपयोगों के लिए बनाया गया है। इसमें एक पायलट के साथ चार यात्री बैठ सकते हैं।
रेस्क्यू टीम ने क्या बताया?
जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल चुका था और कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं था। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कुल कितने लोग सवार थे। हालांकि, राहत की बात यह रही कि यह दुर्घटना किसी रिहायशी या बाजार क्षेत्र में नहीं हुई, इसलिए जमीन पर किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।
हादसे की जांच शुरू
अधिकारियों ने कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश के ठोस कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और अन्य जांच एजेंसियां हादसे के कारणों की गहराई से जांच कर रही हैं। फिलहाल, हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और टेक्निकल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि दुर्घटना की असली वजह सामने आ सके।
रॉबिन्सन R66 की खासियत
हेलीकॉप्टर एक सिंगल-इंजन टर्बाइन से चलता है। इसमें एक पायलट के साथ चार यात्रियों की क्षमता होती है। इसकी अधिकतम उड़ान सीमा करीब 350 मील होती है। यह 24,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल्स और निजी इस्तेमाल के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है।
यह हादसा एक बार फिर से यह दिखाता है कि हवाई यात्रा चाहे छोटी हो या बड़ी, सुरक्षा सबसे जरूरी है। मिनेसोटा के इस हादसे ने कई परिवारों को दुख में डुबो दिया है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह पता चल सके कि यह हादसा तकनीकी खराबी थी या मानवीय लापरवाही।