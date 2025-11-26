02 DECTUESDAY2025 8:30:39 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 26 Nov, 2025 04:24 PM
Priods में पेनकिलर बन गया है सहारा? अब ट्राई करें यह आसान हर्बल नुस्खा, दर्द करेगा नेचुरली कम

 नारी डेस्क: पीरियड्स यानी मासिक धर्म महिलाओं के शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हर महिला का अनुभव अलग होता है किसी को हल्का दर्द होता है तो किसी को शुरुआती दिनों में तेज़ पेट दर्द और ऐंठन का सामना करना पड़ता है। कई लड़कियां इस दर्द से राहत के लिए पेनकिलर लेती हैं, लेकिन इन्हें लगातार लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी सुधाकर ने एक आसान हर्बल नुस्खा बताया है, जो पूरी तरह नेचुरल है और पीरियड्स में होने वाले तेज़ दर्द व क्रैम्प्स से राहत देने में मदद करता है।

पीरियड में दर्द और क्रैम्प्स क्यों होते हैं?

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, पीरियड्स के दौरान शरीर में ‘प्रोस्टाग्लैंडिन’ नाम का हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनता है। यह गर्भाशय में सूजन पैदा करता है और उसकी मांसपेशियों को सिकोड़ता है। इसी वजह से तेज़ क्रैम्प्स और दर्द महसूस होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू मसालों से बनने वाला हर्बल मिश्रण इस दर्द को काफी हद तक कम कर सकता है।

क्या आपको भी Periods से पहले आता है बुख़ार? तो जानिए इसकी वजह

हर्बल ड्रिंक के लिए जरूरी सामग्री

सारी सामग्री आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएगी

अजवाइन – 1 छोटा चम्मच

सौंफ – 1 छोटा चम्मच

दालचीनी – लगभग 2 इंच का टुकड़ा

ये तीनों मसाले पाचन सुधारते हैं, सूजन कम करते हैं और गर्भाशय की ऐंठन को शांत करते हैं।

कैसे बनाएं यह हर्बल ड्रिंक

अजवाइन, सौंफ और दालचीनी को मूसली या ओखली में हल्का-सा कूट लें। इस मिश्रण को 400 ml पानी में डालें। पानी को तब तक उबालें जब तक यह आधा न रह जाए। आपका हर्बल पेय तैयार है। यह ड्रिंक शरीर को गर्माहट देता है और क्रैम्प्स को कम करने में बेहद असरकारक है।

PunjabKesari

कैसे और कब करें सेवन

इस ड्रिंक को हर 3–4 घंटे में हल्का गर्म करके पिएं। चाहें तो इसे एक बार में ज्यादा बनाकर दिनभर थोड़ा-थोड़ा पिया जा सकता है। पीने से पहले इसे गुनगुना जरूर कर लें, ताकि इसका असर तेजी से हो।

नोट: यह जानकारी विशेषज्ञों की सलाह और सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। किसी भी गंभीर दर्द या दिक्कत की स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।  

