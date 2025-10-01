माता वैष्णोदेवी यात्रा:  नवरात्रि में 1.70 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन

नारी डेस्क: नवरात्रि के दौरान 1.70 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में 'जय माता दी' के जयकारे और भजन गूंज रहे थे। 22 सितंबर से बुधवार तक चलने वाली नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। माता वैष्णो देवी मंदिर में इसका विशेष महत्व है, जहां इस दौरान सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। अधिकारियों ने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है।



जयकारों से गूंजा भवन

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने मंदिर परिसर में संवाददाताओं को बताया- "1.70 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हर गुजरते दिन के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।" उन्होंने तीर्थयात्रियों से बड़ी संख्या में मंदिर में आकर दर्शन करने का आग्रह किया। जय माता दी के नारे और भक्ति गीतों के साथ उत्साही तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा के बीच कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर के भवन तक का घुमावदार रास्ता तय कर रहे थे।



भक्तों में दिखा उत्साह

उज्जैन के सुरेश कुमार ने कहा- "हम यहां दिव्य दर्शन के लिए आए हैं। आज नवमी होने के कारण यह एक विशेष रूप से पवित्र और शुभ दिन है। मेरा मानना ​​है कि हर व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार वैष्णो देवी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह वास्तव में एक सुंदर स्थान है जो आस्था से भरे अनगिनत भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है।" 22 सितंबर को बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच शारदीय नवरात्रि के नौ दिवसीय उत्सव की शुरुआत के बाद से, दोनों मार्गों, कटरा और भवन, रोशनी और फूलों से सजे, आध्यात्मिक उत्साह और पारंपरिक उल्लास से गूंज रहे हैं।



26 अगस्त को आई थी आपदा

वैश्य ने कहा कि श्रद्धालुओं की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए श्राइन बोर्ड ने शारदीय नवरात्रि के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।

अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करने, अपेक्षित भीड़ का प्रबंधन करने और 13 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों को तैनात किया है। 26 अगस्त को मूसलाधार बारिश के कारण हुए विनाशकारी भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद, इस पवित्र तीर्थस्थल की तीर्थयात्रा 17 सितंबर को फिर से शुरू हुई। इस भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। महा नवमी के अवसर पर, जम्मू शहर के बहू किले में स्थित बावे वाली माता के नाम से प्रसिद्ध माता काली मंदिर में सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। महा नवमी के अवसर पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।