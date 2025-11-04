07 NOVFRIDAY2025 8:29:04 PM
Nari

मराठी सिनेमा में गम का माहौल नहीं रहीं दिग्गज अभिनेत्री, पर्दे और संगीत जगत दोनों को कहा अलविदा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Nov, 2025 10:12 AM
मराठी सिनेमा में गम का माहौल नहीं रहीं दिग्गज अभिनेत्री, पर्दे और संगीत जगत दोनों को कहा अलविदा

 नारी डेस्क: मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मराठी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और प्रतिभाशाली गायिका दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहीं दया डोंगरे ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सुनते ही इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्मी दुनिया से जुड़े कई कलाकारों ने सोशल मीडिया के ज़रिए दया डोंगरे को श्रद्धांजलि दी है। फैंस भी उनकी याद में भावुक संदेश लिख रहे हैं।

दया डोंगरे सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं थीं, बल्कि एक शास्त्रीय संगीत और नाट्य संगीत की कुशल कलाकार भी थीं। उन्होंने छोटी उम्र से ही संगीत की शिक्षा ली थी और शुरुआत में उनका सपना एक गायिका बनने का था। लेकिन किस्मत ने उन्हें अभिनय की राह पर ला खड़ा किया और उन्होंने मराठी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी।

उन्होंने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्मों, नाटकों और टीवी धारावाहिकों में काम किया। दूरदर्शन के मशहूर धारावाहिक ‘गजरा’ से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने ‘नवरी मिले नवर्याला’, ‘खत्याल सासु नाथल सून’, ‘नकाब’, ‘लालची’, ‘चार दिवस सासुचे’ और ‘कुलदीपक’ जैसी फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया।

टीवी धारावाहिकों की बात करें तो ‘तुझी माझी जमाली जोड़ी रे’, ‘नंदा सौख्य भरे’, ‘लेकुरे उदंड झाली’, ‘आह्वान’ और ‘स्वामी’ में उनके दमदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी सहज मुस्कान, मजबूत अभिनय और भावनाओं से भरे संवाद आज भी दर्शकों के ज़ेहन में बसे हुए हैं। दया डोंगरे का जाना मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जिसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा।

 ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस गहरे दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।   

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it