07 NOVFRIDAY2025 8:28:56 PM
Nari

लालची पति ने 11 लाख में किया पत्नी की किडनी का सौदा, ऑपरेशन से पहली खुली पोल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Nov, 2025 06:12 PM
लालची पति ने 11 लाख में किया पत्नी की किडनी का सौदा, ऑपरेशन से पहली खुली पोल

नारी डेस्क: एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की किडनी 11 लाख रुपये में बेचने की कोशिश की, उसने पत्नी को यह विश्वास दिलाया कि वह बीमार है और उसे इलाज की ज़रूरत है। महिला ने दावा किया कि कथित योजना का खुलासा तब हुआ जब कोलकाता के एक निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अब महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 


यह भी पढ़ें:  पेट फूलना और वजन घटना नहीं है नॉर्मल बात


बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदकुमार निवासी कार्तिक चक्रवर्ती नामक आरोपी की मुलाकात कथित तौर पर तामलुक के एक नर्सिंग होम में पैथोलॉजिकल जांच के दौरान बेतकुंडु इलाके की एक महिला देवयानी से हुई थी। दोनों ने 2022 में शादी कर ली। पुलिस ने बताया कि पैथोलॉजी का व्यवसाय चलाने वाले चक्रवर्ती ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की किडनी 11 लाख रुपये में बेचने का समझौता किया था और कथित तौर पर सौदे में शामिल एक बिचौलिए से उसे 1.5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान पहले ही मिल चुका था।
 

यह भी पढ़ें: आपकी बेटी भी बनना चाहती है क्रिकेटर, तो जरूर दें उसका साथ
 

पुलिस ने बताया कि इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जांच जारी है। जिस अस्पताल में कथित तौर पर तैयारियां शुरू हुई थीं, वह प्रतिष्ठित है और देवयानी को डोनर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।  पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि प्रत्यारोपण की व्यवस्था किसने की और क्या इसमें कोई बड़ा रैकेट शामिल है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it