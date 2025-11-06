लालची पति ने 11 लाख में किया पत्नी की किडनी का सौदा, ऑपरेशन से पहली खुली पोल

नारी डेस्क: एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की किडनी 11 लाख रुपये में बेचने की कोशिश की, उसने पत्नी को यह विश्वास दिलाया कि वह बीमार है और उसे इलाज की ज़रूरत है। महिला ने दावा किया कि कथित योजना का खुलासा तब हुआ जब कोलकाता के एक निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अब महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।



बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदकुमार निवासी कार्तिक चक्रवर्ती नामक आरोपी की मुलाकात कथित तौर पर तामलुक के एक नर्सिंग होम में पैथोलॉजिकल जांच के दौरान बेतकुंडु इलाके की एक महिला देवयानी से हुई थी। दोनों ने 2022 में शादी कर ली। पुलिस ने बताया कि पैथोलॉजी का व्यवसाय चलाने वाले चक्रवर्ती ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की किडनी 11 लाख रुपये में बेचने का समझौता किया था और कथित तौर पर सौदे में शामिल एक बिचौलिए से उसे 1.5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान पहले ही मिल चुका था।



पुलिस ने बताया कि इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जांच जारी है। जिस अस्पताल में कथित तौर पर तैयारियां शुरू हुई थीं, वह प्रतिष्ठित है और देवयानी को डोनर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि प्रत्यारोपण की व्यवस्था किसने की और क्या इसमें कोई बड़ा रैकेट शामिल है।