07 NOVFRIDAY2025 8:27:54 PM
Nari

Parenting Tips : आपकी बेटी भी बनना चाहती है क्रिकेटर, तो जरूर दें उसका साथ

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Nov, 2025 06:13 PM
Parenting Tips : आपकी बेटी भी बनना चाहती है क्रिकेटर, तो जरूर दें उसका साथ

नारी डेस्क: आज कल लड़कियां हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं और क्रिकेट भी अब केवल लड़कों का खेल नहीं रहा। भारत में कई महिला क्रिकेटर जैसेस्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा  आदि ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। अगर आपकी भी बेटी क्रिकेटर बनना चाहती है तो इन तरीकों से उनके सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आप इन तरीकों से उसकी मदद कर सकते हैं । 


उसके सपने को गंभीरता से लें

सबसे पहले उसे यह महसूस कराएं कि उसका सपना महत्वपूर्ण है। माता-पिता का विश्वास किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ी ताकत होता है। आपके शहर में मौजूद किसी क्रिकेट एकेडमी या कोचिंग सेंटर में उसका दाखिला कराएं, जहां उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले। शुरुआत में बेसिक बैटिंग, बॉलिंग और फिटनेस ट्रेनिंगजरूरी है।


फिटनेस और डाइट पर ध्यान दें

क्रिकेट खेलने के लिए stamina बहुत जरूरी है। उसके खाने में शामिल करें हरी सब्ज़ियां, अंडा, दूध, फल।  junk food और कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी रखें। हर दिन कम से कम 1–2 घंटे की प्रैक्टिस जरूरी है। कभी थकान या हार की स्थिति में उसका हौसला बढ़ाएं, डांटे नहीं।


उसे महिला क्रिकेट मैच दिखाएं

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मैच साथ में देखें। इससे उसे मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने रोल मॉडल्स से सीख सकेगी कि मैदान में कैसे खेला जाता है। लोकल या स्कूल लेवल टूर्नामेंट्स से शुरुआत करवाएं। वहां अच्छा प्रदर्शन करने पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मौका मिलता है। कई बार रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप उसके साथ रहेंगे, तो वो कभी हार नहीं मानेगी।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it