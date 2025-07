'सैयारा' फिल्म देखते हुए चीखने-चिल्लाने लगा शख्स, छाती पीटते हुए हुआ बेहोश, वीडियो वायरल

नारी डेस्क: अहान पांडे और अनीत पड्डा की पहली फिल्म 'सैयारा' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की है, जिसे देखकर हर कोई तारीफ करता नहीं थक रहा है। यह बात और खास हो जाती है जब तेलुगू फिल्म स्टार महेश बाबू ने भी 'सैयारा' देखी और अहान पांडे-अनीत पड्डा की एक्टिंग की खूब सराहना की।

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी 'सैयारा' की सफलता ने सबको चौंका दिया है। थिएटर के अंदर कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं जिनमें दर्शकों का फिल्म के प्रति जबरदस्त जुनून दिख रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स कपड़े उतारे थिएटर में फिल्म देख रहा है। वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा अपनी छाती पीटने लगा और फिर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा।

The levels of chhaprigiri and cringe are truly breaking new records.#Saiyaara

pic.twitter.com/Yqfb2I8gXe