मामूली शरारत, दर्दनाक अंजाम: डोरबेल बजाकर भागे बच्चे को गुस्साए शख्स ने मारी गोली

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Sep, 2025 12:08 PM
मामूली शरारत, दर्दनाक अंजाम: डोरबेल बजाकर भागे बच्चे को गुस्साए शख्स ने मारी गोली

 नारी डेस्क: एक मासूम बच्चे की हंसी अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। जो शरारत कल तक सिर्फ मस्ती का हिस्सा थी, वही आज मौत की वजह बन गई। अमेरिका के टेक्सास राज्य में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 11 साल का जूलियन गुज़मैन सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेल रहा था  एक ऐसी शरारत जो हर बच्चा करता है। लेकिन किसी की असहनीय नाराज़गी और क्रूर प्रतिक्रिया ने इस नन्हीं सी जान की साँसें छीन लीं। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया क्या गुस्सा अब मासूमियत से बड़ी हो गई है?

क्या हुई यह दर्दनाक घटना?

जूलियन और उसके दोस्त पड़ोस में "डिंग-डॉन्ग डिच" नाम का खेल खेल रहे थे। इस खेल में बच्चे किसी के घर की घंटी बजाकर भाग जाते हैं। जैसे ही जूलियन और उसके दोस्त एक घर की घंटी बजाकर भागे, घर के मालिक गोंज़ालो लियोन जूनियर (40 वर्ष) ने गुस्से में आकर उन पर गोली चला दी।

लियोन ने भागते हुए बच्चों पर दो गोलियां दागीं, जिनमें से एक गोली जूलियन की पीठ में लगी। गंभीर रूप से घायल जूलियन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा नहीं सके और उसकी मौत हो गई।

PunjabKesari

पुलिस ने क्या कहा?

ह्यूस्टन पुलिस ने साफ किया कि बच्चों के पास कोई हथियार नहीं था। न ही वे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और न ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक, बच्चे केवल मस्ती कर रहे थे और उनका किसी को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

पुलिस ने आरोपी गोंज़ालो लियोन जूनियर को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या (Murder) का आरोप लगाया गया है। अभियोजकों ने संकेत दिया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, उस पर कैपिटल मर्डर चार्ज भी लगाया जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है।

"डिंग-डॉन्ग डिच" क्या है?

यह बच्चों का एक आम खेल है जिसमें वे किसी के घर की डोरबेल बजाकर तुरंत भाग जाते हैं। यह कोई अपराध नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शरारती खेल है जो बच्चे मस्ती के लिए खेलते हैं। लेकिन इस खेल के चलते हुई गोलीबारी ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली और पूरे समुदाय को हिला दिया।

PunjabKesari

इस घटना ने दिया संदेश

यह घटना हमें सिखाती है कि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना कितना खतरनाक हो सकता है। एक मासूम बच्चे की जान चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने अपना आपा खो दिया। अब जूलियन का परिवार हमेशा के लिए अपने बच्चे को खो चुका है, और गोंज़ालो जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारने वाला है। यह घटना समाज के लिए एक कड़वा सबक है।
 
 

 

 

