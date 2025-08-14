Independence Day Special: तिरंगा ढोकला

नारी डेस्क : स्वतंत्रता के जश्न को बनाएं और भी खास, इस पौष्टिक और रंगीन steamed डिश के साथ। स्वतंत्रता और एकता के जश्न में शामिल हों हमारे खास तिरंगा ढोकला के साथ, जो सेहतमंद भी है और स्वाद से भरपूर भी। पालक, गाजर और क्लासिक ढोकले की परतों से बना यह व्यंजन भारतीय तिरंगे को सलाम करता है। इस स्वतंत्रता दिवस, अपने मेन्यू में जरूर शामिल करें!

Servings - 6

सामग्री

सूजी (सेमोलिना) – 300 ग्राम

दही – 200 ग्राम

पानी – 150 मिलीलीटर

अदरक – 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च – 1 बड़ा चम्मच

नमक – 1 छोटा चम्मच

फ्रूट सॉल्ट – 1 छोटा चम्मच (तीन बार उपयोग होगा)

पानी – 2 बड़े चम्मच (फ्रूट सॉल्ट के साथ)

गाजर की प्यूरी – 50 ग्राम (दो बार उपयोग होगी)

पालक की प्यूरी – 70 ग्राम

तेल – ग्रीसिंग के लिए

तेल – 2 बड़े चम्मच (तड़के के लिए)

राई (सरसों) – 1 छोटा चम्मच

सफेद तिल – 1 छोटा चम्मच

करी पत्ते – 15–20

हरी मिर्च – 2 छोटे चम्मच

लाल मिर्च – 2 छोटे चम्मच

हींग – 1/4 छोटा चम्मच

विधि

1. एक बाउल में 300 ग्राम सूजी, 200 ग्राम दही और 150 मिली पानी डालें। अच्छे से फेंटें जब तक मिश्रण स्मूथ न हो जाए। इसे ढककर 5–7 मिनट के लिए रख दें।

2. अब इस मिश्रण को मिक्सर में डालें। इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच नमक डालकर स्मूद पीस लें।

3. तैयार बैटर को तीन बराबर हिस्सों में बाँट लें।

4. पहले हिस्से में 1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट और 2 बड़े चम्मच पानी डालें। हल्के हाथों से मिलाएं।

5. इस बैटर को एक ग्रीस किए हुए छोटे कटोरे में डालें और अलग रख दें।

6. दूसरे हिस्से में 50 ग्राम गाजर की प्यूरी और 1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट डालकर मिलाएं।

7. इसे भी एक ग्रीस किए हुए कटोरे में डालें और अलग रखें।

8. तीसरे हिस्से में 70 ग्राम पालक की प्यूरी और 1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट डालें। हल्के से मिलाएं।

9. इसे भी एक ग्रीस किए हुए कटोरे में डालें।

10. तीनों कटोरों को स्टीमर में रखें और 8–10 मिनट तक या अच्छे से पकने तक भाप में पकाएं।

11. पकने के बाद स्टीमर से निकालें और थोड़ा ठंडा होने दें, फिर बाहर निकाल लें (डिमोल्ड करें)।

12. तड़के के लिए, एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। उसमें 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच सफेद तिल, 15–20 करी पत्ते, 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच हींग डालें। 1–2 मिनट तक भूनें और गैस बंद कर दें।

13. तैयार ढोकला पर यह तड़का डालें।

तिरंगे के रंगों में सजा एक स्वादिष्ट देशभक्तिपूर्ण व्यंजन तयार।

फिर इसे परोसें।

