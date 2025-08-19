26 AUGTUESDAY2025 2:49:03 PM
घर पर असानी से बनाएं Roasted Chickpea Broccoli Salad

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 19 Aug, 2025 02:12 PM
नारी डेस्क : आजकल लोग हेल्दी और पौष्टिक खाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। ऐसे में काला क्विनोआ सलाद एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह सलाद खासतौर पर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखते हैं। इसमें सफेद चने की उबली हुई दाल, ताजी ब्रोकली और मीठे कद्दू का मिश्रण होता है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। 

Servings - 4

सामग्री

पानी – 800 मिलीलीटर

ब्लैक क्विनोआ – 100 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

कद्दू के बीज – 70 ग्राम

लहसुन की कलियाँ – 5

ताहिनी सॉस – 40 ग्राम

नमक – 1/4 चम्मच

धनिया – 35 ग्राम

एप्पल साइडर विनेगर – 2 चम्मच

पानी – 70 मिलीलीटर

उबले हुए सफेद चने – 200 ग्राम

ब्रोकोली – 80 ग्राम

कद्दू – 125 ग्राम

ऑलिव ऑयल – 2 बड़े चम्मच

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/4 चम्मच

लेट्यूस (सलाद पत्ता) – 45 ग्राम

धनिया – 45 ग्राम

कद्दू के बीज – 60 ग्राम

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक पैन में 800 मिलीलीटर पानी, 100 ग्राम ब्लैक क्विनोआ और 1/2 चम्मच नमक डालें। अच्छे से मिलाएं, ढककर 20–25 मिनट तक पकाएं।

2. पक जाने पर आंच से उतार लें और एक तरफ रख दें।

3. एक ब्लेंडर में 70 ग्राम कद्दू के बीज, 5 लहसुन की कलियां, 40 ग्राम ताहिनी सॉस, 1/4 चम्मच नमक, 35 ग्राम धनिया, 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 70 मिलीलीटर पानी डालें। स्मूद पेस्ट बनने तक ब्लेंड करें और अलग रख दें।

4. एक बाउल में 200 ग्राम उबले चने, 80 ग्राम ब्रोकोली, 125 ग्राम कद्दू, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च डालें फिर अच्छी तरह मिलाएं।

5. ओवन को 200°C / 392°F पर प्रीहीट करें और मिश्रण को 12–15 मिनट तक बेक करें। फिर ओवन से निकाल लें।

6. एक बड़े बाउल में पकी हुई क्विनोआ, बेक किया हुआ मिश्रण, 45 ग्राम लेट्यूस, 45 ग्राम धनिया और 60 ग्राम कद्दू के बीज डालें और अच्छे से मिलाए।

7. तैयार सलाद को एक सर्विंग प्लेट पर निकालें और ऊपर से तैयार ड्रेसिंग डालें।

