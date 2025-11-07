07 NOVFRIDAY2025 8:28:43 PM
"यह सबसे खूबसूरत एहसास है..."    माधुरी दीक्षित, कियारा, प्रियंका चोपड़ा ने कैटरीना और विक्की के लाडले पर यू बरसाया प्यार

  07 Nov, 2025

नारी डेस्क:  बॉलीवुड के पावर कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को फिल्म जगत से प्यार और शुभकामनाएं मिल रहा है। हाल ही में दोनों बेटे के माता-पिता बने हैं।  माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर से लेकर सोनम कपूर और कई अन्य हस्तियों ने नए माता-पिता को बधाई देने और उनके इस खुशी भरे पड़ाव का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

 इस जोड़े के घोषणा पोस्ट के कमेंट सेक्शन में माधुरी ने लिखा-  "आप दोनों को बधाई! नन्हे-मुन्नों को प्यार भेज रही हूं।" अनिल कपूर ने टिप्पणी की, "बधाई हो विक्की।" सोनम कपूर ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा- "आप दोनों अद्भुत हैं। मेरा ढेर सारा प्यार।" रिया कपूर ने लिखा- "दोनों को बधाई।" बिपाशा बसु ने नए माता-पिता को बधाई देते हुए लिखा- "आप दोनों को बधाई। खुशी की इस छोटी सी किरण को प्यार।" अपनी शुभकामनाएं देते हुए, राजकुमार राव ने कहा- "हार्दिक बधाई @vickykaushal09 और @katrinakaif यह सबसे खूबसूरत एहसास है। भगवान आप दोनों और आपके नन्हे-मुन्नों का भला करे।" 

प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नए माता-पिता की घोषणा की पोस्ट को रीपोस्ट किया और लिखा- "बधाई हो @katrinakaif @vickykaushal," और उसके बाद दिल वाला इमोजी भी लगाया। कियारा आडवाणी ने भी इस जोड़े को शुभकामनाएं देते हुए लिखा- "मां और पापा, हार्दिक बधाई! #क्लासऑफ2025।" परिणीति चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी साझा की और नए माता-पिता को हार्दिक शुभकामनाएं भेजीं। उन्होंने लिखा- "प्ले डेट्स को अभी-अभी अपना सबसे नया सदस्य मिला है! बधाई हो माँ और पापा।" कई बॉलीवुड हस्तियों ने कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

नेहा धूपिया, दीया मिर्जा, जोया अख्तर, अर्जुन कपूर, मनीष मल्होत्रा ​​और आयुष्मान खुराना ने भी विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को उनके नन्हे मेहमान के आगमन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। 7 नवंबर को, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने एक नन्हे मेहमान के माता-पिता बनने की खुशखबरी साझा की। इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक हार्दिक ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से यह घोषणा की, जिसमें लिखा था, "हमारी खुशी का बंडल आ गया है। अपार प्यार और कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर, 2025। कैटरीना और विक्की।" 
 

