महीने के पहले दिन ही मिली गुड न्यूज, LPG  सिलेंडर हुआ सस्ता

नारी डेस्क: सितंबर के पहले महीने गुड न्यूज मिली है।  तेल विपणन कंपनियों ने1 सितंबर से 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर की कीमतों में 51.50 रुपये की कटौती की है। हालांकि 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।


ये हैं नए दाम

दिल्ली में, 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1 सितंबर से 1580 रुपये होगी। दिल्ली में 19 किलोग्राम के LPG वाणिज्यिक सिलेंडर की खुदरा कीमत 1,580 रुपये होगी। 1,631.50 रुपये से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें क्रमशः 1,684 रुपये, 1,531.5 रुपये और 1,738 रुपये तक संशोधित की जाएंगी। इस बीच, 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतें 8 अप्रैल से समान बनी हुई हैं। 


ये है सभी शहरों की लिस्ट

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 853 रुपये है, जबकि चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में कीमतें 868.50 रुपये, 879 रुपये और 852.50 रुपये पर स्थिर हैं। कीमतों में कमी से राष्ट्रीय राजधानी के छोटे व्यवसायों को लाभ होगा, जो अपने दैनिक कार्यों के लिए सिलेंडर पर निर्भर हैं, जिनमें छोटी दुकानें, होटल और खाद्य व्यवसाय शामिल हैं।


 कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया ये फैसला

अगस्त में, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों को 12 किस्तों में 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के केंद्र के हालिया फैसले की सराहना की, जिससे देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कीमतें स्थिर रहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद एलपीजी की कीमतें स्थिर रखने वाली तेल कंपनियों को बारह किस्तों में 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने को मंजूरी दी गई। 

