बच्चा पैदा करने के लिए कितना होना चाहिए स्पर्म काउंट? जानें हर जरूरी बात

नारी डेस्क: हर कपल का सपना होता है कि उनकी ज़िंदगी में एक नन्हा मेहमान आए, जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाए। लेकिन जब महीनों की कोशिशों के बाद भी पत्नी गर्भधारण नहीं कर पाती, तो अक्सर सारा ध्यान महिला की सेहत पर चला जाता है। जबकि सच तो ये है कि एक स्वस्थ गर्भधारण के लिए पुरुष की फर्टिलिटी यानी स्पर्म काउंट भी उतना ही जरूरी है। तो आइए, समझते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए और अगर यह कम हो जाए तो क्या किया जा सकता है।

स्पर्म काउंट क्या होता है और कितना जरूरी है?

स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या, जो पुरुष के वीर्य में पाई जाती है। यह सीधे तौर पर इस बात को तय करता है कि कोई पुरुष पिता बन सकता है या नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक, एक स्वस्थ पुरुष में कम से कम 15 मिलियन स्पर्म प्रति मिलीलीटर वीर्य में होना चाहिए। अगर यह संख्या इससे कम है, तो उसे Low Sperm Count कहा जाता है, और इससे गर्भधारण में रुकावट आ सकती है।

क्यों घटता है स्पर्म काउंट? ये कारण जानना जरूरी है

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी आदतें और वातावरण, दोनों ही हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। धूम्रपान और शराब जैसी बुरी आदतें सीधे स्पर्म की क्वालिटी पर असर डालती हैं। तनाव और नींद की कमी भी शरीर के हॉर्मोन बैलेंस को बिगाड़ देती है, जिससे स्पर्म बनना प्रभावित होता है। कई पुरुषों को आदत होती है कि वे लैपटॉप गोद में रखते हैं या टाइट अंडरवियर पहनते हैं इससे अंडकोष की गर्मी बढ़ती है, जो शुक्राणुओं के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा, चोट लगना, इंफेक्शन या हार्मोनल गड़बड़ी भी कारण हो सकते हैं।

कैसे बढ़ाएं स्पर्म काउंट? अपनाएं ये आसान लेकिन असरदार उपाय

अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं। कुछ आदतों को सुधारकर आप इसमें काफी हद तक सुधार ला सकते हैं।

स्वस्थ आहार अपनाएं: अपने खाने में हरी सब्जियां, मौसमी फल, नट्स, अंडा, दही, और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें शामिल करें। जंक फूड से दूरी बनाएं।

रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज करें: शरीर को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। रोज़ 30 मिनट वॉक करें या योगासन करें।

तनाव को कहें अलविदा: तनाव आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करें और खुद को रिलैक्स करें।

बुरी आदतों को छोड़ें: स्मोकिंग, शराब, और देर रात तक स्क्रीन पर समय बिताने की आदत को धीरे-धीरे छोड़ना ही सही रास्ता है।

डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें: ज़िंक, विटामिन C और विटामिन E जैसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर सप्लीमेंट्स शुक्राणु की क्वालिटी सुधार सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह इन्हें न लें।

कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?

अगर आप और आपकी पार्टनर एक साल से कोशिश कर रहे हैं और फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो अब वक्त है डॉक्टर से मिलने का। सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी फर्टिलिटी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है।

टेस्ट में ये चीज़ें चेक होती हैं

स्पर्म की संख्या (Count)

स्पर्म की गति (Motility)

स्पर्म की बनावट और क्वालिटी (Morphology)

सिर्फ इच्छा नहीं, तैयारी भी जरूरी है

पेरेंट बनने की चाह हर कपल में होती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ भावनात्मक नहीं, शारीरिक रूप से तैयार रहना भी जरूरी है। स्पर्म काउंट की जानकारी, हेल्दी लाइफस्टाइल और समय पर सही कदम यही वो रास्ता है, जो आपको अपने सपने की ओर ले जा सकता है।

अगर जरूरत लगे, तो बिना शर्माए डॉक्टर से बात करें। क्योंकि एक हेल्दी फैमिली की शुरुआत, एक हेल्दी फैसले से होती है।