अगले बरस जल्दी आने का वादा कर विदा हो रहे गणपति बप्पा,  Lalbaugcha Raja की हो रही शाही विदाई

नारी डेस्क: लालबागचा राजा पंडाल की भगवान गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए 'विसर्जन शोभायात्रा' मुंबई में शुरू हो गई है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी उत्सव का समापन हो गया है। भगवान गणेश प्रतिमा के 'विसर्जन शोभायात्रा' में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। ढोल और नगाड़ों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही है और भक्त खुशी से इसमें भाग ले रहे हैं।



मुंबई, पुणे, नागपुर और हैदराबाद समेत सभी बड़े शहरों के भक्त इस भव्य उत्सव के अंतिम दिन भाग ले रहे हैं। भगवान गणेश की विभिन्न रूपों और आकारों की सुसज्जित प्रतिमाओं को प्रार्थना, अगले बरस फिर से आने के अनुरोध, संगीत और नृत्य के साथ विसर्जन के लिए पंडालों से बाहर निकाला गया।



दक्षिण मुंबई में गिरगांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर भी भीड़ उमड़ी। इसी मार्ग से सबसे ज्यादा विसर्जन जुलूस गुजरते हैं, जिनमें फोर्ट, गिरगांव, मझगांव, भायखला, दादर, माटुंगा, सायन, चेंबूर और अन्य क्षेत्रों की गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाई जाती हैं।



गणेश गली में मुंबई चा राजा की भगवान गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए 'विसर्जन जुलूस' भी जारी है। गणेश चतुर्थी समारोह शनिवार को भगवान गणेश की मूर्तियों के जल में शुभ विसर्जन के साथ समाप्त होगा, क्योंकि आज इस भव्य उत्सव का समापन है।'गणपति विसर्जन' गणेश चतुर्थी उत्सव के दसवें दिन मनाया जाता है, जो अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है, जो भगवान गणेश को समर्पित दस दिवसीय उत्सव का प्रतीक है।



गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा त्योहार है जो भगवान गणेश की पूजा, उन्हें नई शुरुआत का देवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। 10 दिवसीय गणेशोत्सव समारोह 27 अगस्त से शुरू हुआ।यह उत्सव अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है और घरों व पंडालों को सजाकर, प्रार्थनाओं, संगीत और जीवंत जुलूसों के साथ मनाया जाता है।