Lakme Fashion Week x FDCI 2026: तमन्ना भाटिया ने रैंप पर लगाई आग, लाल लहंगे में लगी बला सी खूबसूरत

नारी डेस्क: मुंबई ने सिनेमा, फ़ैशन और आज के ज़माने की कहानियों का एक शानदार मेल देखा, जब Lakme Fashion Week x FDCI 2026 ने जाने-माने डिज़ाइनरों और बॉलीवुड सितारों को एक मंच पर इकट्ठा किया। इस मौके पर तमन्ना भाटिया और शनाया कपूर ने भूमिका शर्मा और रितिका मीरचंदानी के कलेक्शन के लिए शोस्टॉपर बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।



भूमिका शर्मा के लिए तमन्ना भाटिया ने मुख्य भूमिका निभाई वह एक शानदार, आधुनिक लहंगे में शोस्टॉपर बनकर रैंप पर उतरीं। इस ड्रेस का बेस गहरा लाल रंग का था, जिस पर चांदी जैसे रंग के फूलों और पत्तियों की बारीक कढ़ाई की गई थी। बिना आस्तीन वाला, कॉर्सेट जैसा ऊपरी हिस्सा, जिसमें गले के पास गहरा कट था, एक ऊंची कमर वाली घेरदार स्कर्ट के साथ पहना गया था। वहीं, गहरे हरे रंग की ज्वेलरी ने इस पूरे पहनावे को और भी ज़्यादा आकर्षक बना दिया था।



डिजाइनरों की बात करें तो, रितिका मीरचंदानी और भूमिका शर्मा ने अपने ऐसे कलेक्शन पेश किए जिनमें विरासत और नएपन का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। यह भारतीय फैशन में आए एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, जिसमें आज के ज़माने के ग्राहकों के लिए पुरानी परंपराओं को नए अंदाज़ में पेश किया जा रहा है।



भूमिका शर्मा का कलेक्शन 'Afterglow' रोमांस और नारीत्व पर आधारित था। इसमें उन्होंने ऐसे खूबसूरत परिधान पेश किए जिनमें बारीक प्रिंट और सजावट का काम किया गया था। अपने इस कलेक्शन को "प्यार से की गई एक सच्ची मेहनत... और भावनाओं का एक खूबसूरत संगम" बताते हुए, शर्मा ने कहा कि उनका मकसद ऐसे सदाबहार डिज़ाइन तैयार करना है जो आज की महिलाओं को पसंद आएं और उनसे जुड़ सकें।



इसके ठीक विपरीत, मीरचंदानी का कलेक्शन 'Confluence' था। इस कलेक्शन में उन्होंने बहते हुए से दिखने वाले परिधानों, एक के ऊपर एक चढ़े हुए प्रिंट्स और बारीक कारीगरी के ज़रिए एक तरह के सामंजस्य को दर्शाया है। डिज़ाइन में विकास पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने अपनी सोच को इस तरह बताया, "एक बेहतरीन कलाकृति के लिए नींव जो मायने रखती है... वैसे ही एक-एक करके प्रयोगों के ज़रिए उसे फिर से बनाना," और आगे कहा, "परंपरा ही नींव है और आधुनिकता उसका रूप है।" उनकी शोस्टॉपर शनाया कपूर ने इस सोच को एक मॉडर्न कॉकटेल साड़ी में दिखाया, जिसमें पहले से ड्रेप किया हुआ स्टाइल, ऊंची स्लिट वाली स्कर्ट और बारीक कारीगरी थी।