बैक से बोल्ड फ्रंट से सिंपल, स्लीवलेस ब्लाउज के लेटेस्ट डिज़ाइन्स

नारी डेस्क : साड़ी की खूबसूरती सिर्फ उसके कपड़े या ड्रेपिंग स्टाइल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसका ब्लाउज पूरे लुक को और भी खास बना देता है। आजकल फैशन की दुनिया में Sleeveless blouse designs का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हर नजर आप पर टिक जाए, तो सिर्फ स्लीवलेस ब्लाउज ही नहीं, बल्कि उसका ‘बैक नेक डिज़ाइन’ भी बेहद अहम हो जाता है। आज का ट्रेंड साफ है, “सामने से सिंपल, पीछे से बोल्ड”। यही स्टाइल आपके पूरे लुक को मॉडर्न और ग्लैमरस बना देता है।

डीप V-Back डिजाइन

यह सबसे क्लासिक और एलिगेंट डिजाइन माना जाता है। पीछे की ओर गहरा V-शेप बैक आपके लुक को लंबा और स्लिम दिखाता है। सिल्क और शिफॉन साड़ियों के साथ यह बेहद खूबसूरत लगता है।

क्रिस-क्रॉस डोरी स्टाइल

इस डिजाइन में पीछे का हिस्सा ओपन होता है और पतली डोरियां क्रिस-क्रॉस पैटर्न में जुड़ी होती हैं। यह लुक शादी और फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है।

की-होल बैक डिजाइन

अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो यह बेस्ट है। इसमें गर्दन के पास छोटा सा की-होल दिया जाता है। ऑफिस पार्टी या फॉर्मल इवेंट के लिए शानदार विकल्प।

मल्टीपल स्ट्रैप्स डिजाइन

इसमें एक से ज्यादा स्ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पीछे एक मॉडर्न और अर्बन लुक देते हैं। नेट और ऑर्गेंजा साड़ियों के साथ यह बेहद स्टाइलिश लगता है।

बो-नॉट स्टाइल

इस डिजाइन में पीछे एक बड़ा फैब्रिक बो (Bow) बनाया जाता है जो रेट्रो और मॉडर्न दोनों फील देता है। कॉकटेल पार्टी और स्पेशल इवेंट्स के लिए परफेक्ट।

हॉल्टर नेक विद बैक ओपन

इस स्टाइल में ब्लाउज आगे से हॉल्टर नेक होता है और पीछे पूरी तरह खुला रहता है। यह कंधों और बैक को खूबसूरती से हाइलाइट करता है और बेहद बोल्ड लुक देता है।

स्टाइलिश बैक स्ट्रिंग डिजाइन

पतली और डेकोरेटिव स्ट्रिंग्स के साथ बना यह डिजाइन सिंपल साड़ी को भी ग्लैमरस बना देता है। यह यंग जेनरेशन में काफी पॉपुलर है।

अगर आप अपनी साड़ी लुक को और भी फैशनेबल और ट्रेंडी बनाना चाहती हैं, तो इन स्लीवलेस ब्लाउज बैक नेक डिजाइन्स को जरूर ट्राई करें। सही ब्लाउज डिजाइन आपकी पूरी पर्सनालिटी को और भी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बना सकता है।