ताजमहल घूमने आई विदेशी महिलाओं के लिए ' गुरु' बनी महिला कांस्टेबल, सिखाया साड़ी बांधने का देसी स्टाइल

नारी डेस्क: भारत में ताजमहल देखने आईं दो इटली (Italy) की महिला पर्यटकों को उस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब उनकी साड़ी अचानक खुल गई। ऐसे में ताज सुरक्षा में लगी महिला कांस्टेबल ने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें सही तरीके से साड़ी पहनने (drape) में सहायता की। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जिसके बाद लोगों ने इस कांस्टेबल को साड़ी गुरू का दर्जा दे दिया है।



दरअसल इटली की इन महिलाओं ने भारत आने पर पारंपरिक भारतीय परिधान साड़ी पहनने की इच्छा जताई थी। उन्होंने साड़ी तो पहन ली थी, लेकिन उसे ठीक से बांध नहीं पा रही थीं। जब महिला कांस्टेबल ने यह देखा, तो उन्होंने आगे बढ़कर पारंपरिक अंदाज़ में साड़ी पहनने में मदद की। यह घटना ताजमहल परिस में हुई, जो भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।



महिला सिपाही लक्ष्मी देवी ने एलिसिया और ब्रूना को साड़ी ठीक से पहनाई, साथ ही उन्होंने साड़ी के प्लेट्स बनाने का तरीका भी बताया। इसके बाद दोनों ने लक्ष्मी का हाथ थामकर थैंक्यू कहा। उन्हाेंने कहा कि यह ड्रेस वाकई वंडरफुल और कम्फर्टेबल है। महिला सैलानियों ने यह भी बताया कि वे भारत भ्रमण पर निकली हैं. दिल्ली के बाद आगरा आईं हैं और अब उनका अगला पड़ाव राजस्थान का जयपुर है, वहां से वे अपने देश इटली लौटेंगी।



सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होन के बाद महिला कांस्टेबल के इस सहयोग और भारतीय मेहमाननवाजी की भावना को सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया। लोगों ने कहा कि यह भारत की "अतिथि देवो भवः" संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण है। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक छोटी-सी मदद विदेशी पर्यटकों को भारत की संस्कृति, सादगी और अपनापन से जोड़ देती है। महिला कांस्टेबल का यह कार्य सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि इंसानियत और भारतीयता की मिसाल बन गया।