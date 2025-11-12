02 DECTUESDAY2025 8:28:56 PM
Nari

2 पत्नियां, 6 बच्चे और  13 नाती-पोते... आज जानिए देओल Family Tree के बारे में

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 24 Nov, 2025 05:50 PM
2 पत्नियां, 6 बच्चे और  13 नाती-पोते... आज जानिए देओल Family Tree के बारे में

नारी डेस्क: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के प्रशंसक पूरे भारत में फैले हुए हैं। उन्होंने अपनी दमदार स्क्रीन उपस्थिति से लोगों का दिल जीता है। हालांकि आज  उस समय करोड़ों फैंस का दिल टूट गया जब  दिग्गज अभिनेता के निधन की खगर सामने आई है।  शोले अभिनेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया।आइए आज धर्मेंद्र के विशाल परिवार पर एक नज़र डालते हैं। इस दिग्गज अभिनेता की दो शादियां हुई हैं और उनके कुल 6 बच्चे और 13 नाती-पोते हैं।

PunjabKesari
19 साल की उम्र में की पहली शादी

चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने से पहले, धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। जब उन्होंने प्रकाश से शादी की, तब उनकी उम्र सिर्फ़ 19 साल थी। यह एक अरेंज मैरिज थी। इस जोड़े के चार बच्चे हुए, दो बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल, और दो बेटियां, विजयता और अजीता देओल। जहां सनी और बॉबी ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनय की दुनिया में कदम रखा, वहीं विजयता और अजीता ने अपनी मां की पसंद को प्राथमिकता दी और लाइमलाइट से दूर रहीं।

PunjabKesari
प्रकाश कौर की बेटियां फिल्मों से रही दूर

सनी देओल ने फिल्म बेताब से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और अपने एंग्री यंग मैन व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पूजा देओल से शादी की। जिन्हें नहीं पता, उनकी पत्नी पूजा देओल एक एंग्लो-इंडियन परिवार से हैं। दोनों ने 1984 में शादी की थी। उनके दो बेटे हैं, करण और राजवीर। उनकी बहन विजयता देओल ने व्यवसायी विवेक गिल से शादी की है। इस जोड़े के दो बच्चे हैं, एक बेटी प्रेरणा और एक बेटा साहिल। इंडिया फ़ोरम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, विजयता एक व्यवसायी हैं और राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं।


 1979 में धर्मेंद्र ने की दूसरी शादी

अजीता देओल ने दंत चिकित्सक डॉ. किरण चौधरी से विवाह किया। वह अपने पति और दो बेटियों, निकिता और प्रियंका के साथ अमेरिका में रहती हैं। निकिता ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए दंत चिकित्सक का पद संभाला।  पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र ने   1979 में इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी कर ली। इस जोड़े की दो बेटियां हुईं, ईशा देओल और अहाना देओल। दोनों बेटियों ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनय में कदम रखा।


ईशा देओल हुई पति से अलग

ईशा ने 2012 में भरत तख्तानी से शादी की और दो बेटियों, राध्या और मिराया, को जन्म दिया। हालांकि, 2024 में दोनों अलग हो गए और वर्तमान में सह-पालन कर रहे हैं। अहाना देओल कुछ समय के लिए फिल्म "ना तुम जानो ना हम" में दिखाई दीं। अहाना ने 2014 में वैभव वोरा से शादी की। इस जोड़े ने एक बेटे, डेरियन और जुड़वां बेटियों, एडिया और एस्ट्राया को जन्म दिया।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it