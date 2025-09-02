05 SEPFRIDAY2025 9:47:21 PM
Nari

किसानों की जमीन खरीदने के आरोप में फंसीं शाहरुख़ खान की लाडली , दर्ज हुई शिकायत

  • Edited By Monika,
  • Updated: 02 Sep, 2025 02:18 PM
किसानों की जमीन खरीदने के आरोप में फंसीं शाहरुख़ खान की लाडली , दर्ज हुई शिकायत

नारी डेस्क : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख़ खान की लाडली बेटी और एक्ट्रेस सुहाना खान इन दिनों एक्टिंग डेब्यू के साथ-साथ एक और वजह से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार मामला फिल्मों का नहीं बल्कि जमीन विवाद का है। बता दें की सुहाना खान अलीबाग में जमीन की खरीद को लेकर विवादों में घिर गई हैं। जमीन खरीदने के इस सौदे पर अब जांच शुरू हो चुकी है और अधिकारियों ने इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है।

किसानों की जमीन खरीदने का आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुहाना खान ने अलीबाग के थल गांव में लगभग 12.91 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी थी। यह जमीन मूल रूप से सरकार ने गांव के किसानों को खेती करने के लिए आवंटित की थी। सुहाना ने यह जमीन गांव की तीन बहनों  अंजलि, रेखा और प्रिया से खरीदी, जिन्हें यह संपत्ति उनके माता-पिता से विरासत में मिली थी। मामला इसलिए विवादित हो गया क्योंकि कानून के मुताबिक इस तरह की जमीन केवल किसान ही खरीद सकते हैं। आरोप है कि दस्तावेजों में सुहाना को किसान दिखाकर यह डील पूरी की गई।

PunjabKesari

तहसीलदार से निष्पक्ष रिपोर्ट मांगी गई

सुहाना ने जमीन खरीदते समय लगभग 77.46 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी भी चुकाई थी। अब अधिकारी इस पूरे लेन-देन की जांच कर रहे हैं। रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संदेश ने आदेश दिया है कि अलीबाग तहसीलदार इस पर निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपें। जमीन खरीद के समय जो दस्तावेज बनाए गए, उनमें खरीदार के तौर पर सुहाना खान का नाम किसान के रूप में दर्ज किया गया था। जबकि यह जमीन देज़ा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड की गई है, जिसमें सुहाना की दादी (गौरी खान की मां) और भाभी डायरेक्टर हैं।

दूसरी बार खरीदी अलीबाग में संपत्ति

यह सुहाना खान की अलीबाग में पहली खरीद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने अलीबाग के समुद्र तट पर करीब 10 करोड़ रुपये की एक और संपत्ति खरीदी थी।

PunjabKesari

सुहाना खान का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो सुहाना खान ने ओटीटी फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग में डेब्यू किया था, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अब वह अपने पिता शाहरुख़ खान के साथ फिल्म 'किंग' से थिएटर में डेब्यू करने जा रही हैं। उनके अलावा मूवी में अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत और अभय वर्मा जैसे सितारे हैं। इसे अगले साल रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग जारी है। इसमें अभिषेक बच्चन विलेन के रोल में दिखाई देंगे।

इस फिल्म की शूटिंग जारी है। फिलहाल अधिकारियों की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि सुहाना खान की इस जमीन खरीद पर आगे क्या कार्रवाई होगी।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it