कौन थीं सुमीरा राजपूत? सोशल मीडिया स्टार की संदिग्ध हालात में मौत

नारी डेस्क: पाकिस्तान की चर्चित टिकटॉकर सुमीरा राजपूत, जिनकी वीडियो पर लाखों दिल धड़कते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनकी मौत ने ना सिर्फ उनके चाहने वालों को हिला दिया है, बल्कि देश की उस सच्चाई को भी उजागर कर दिया है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है जबरन रिश्ते, महिलाओं पर दबाव और समाज की चुप्पी।

घोटकी ज़िले की रहने वाली सुमीरा राजपूत अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत पाई गईं। उनकी 15 वर्षीय बेटी का आरोप है कि उन्हें जहरीली दवा देकर मारा गया। बेटी का कहना है कि कुछ लोग सुमीरा पर जबरन शादी का दबाव बना रहे थे। एक मां के तौर पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी को दोबारा गढ़ा था टिकटॉक पर मेहनत की, पहचान बनाई, और अपनी हंसी के जरिए लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। लेकिन इस मुस्कान के पीछे जो दर्द था, वो शायद किसी ने देखा ही नहीं।

Influencer Sumeera Rajput was found dead in Ghotki in what authorities suspect was poisoning

Daughter alleges she was forced to take laced tablets amid pressure for a forced marriage.

🚨 2 have been arrested Post‑mortem confirms poisoning investigation going.#JusticeForSumera pic.twitter.com/FoFuNWbbu5