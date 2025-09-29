करूर भगदड़ हादसा: विजय ने जताया दुख, मृतकों के परिवारों को देंगे इतनें लाख का मुआवजा...

नारी डेस्क : तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता-राजनीतिज्ञ विजय थलापति की रैली के दौरान मची भगदड़ ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 120 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल है और पीड़ित परिवारों में गहरा शोक छाया हुआ है।
विजय थलापति का भावुक संदेश
हादसे की खबर मिलते ही विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा कि अपने लोगों को खोने का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की और भरोसा दिलाया कि उनका संगठन तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) हर संभव मदद करेगा।
आर्थिक सहायता की घोषणा
विजय थलापति ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवारों को ₹20 लाख और घायलों को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनका यह कदम पीड़ित परिवारों को भावनात्मक और आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. (M. K.) स्टालिन ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को ₹10 लाख, जबकि घायलों को ₹1 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिवारों के लिए ₹2 लाख अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना के बाद पुलिस ने TVK पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि रैली में अपेक्षा से अधिक भीड़ जुटने और सुरक्षा इंतजाम न होने की वजह से यह हादसा हुआ। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में काम करेगा। विजय ने इस मामले की CBI या विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच की मांग की है ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश और लापरवाही का सच सामने आ सके।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी इस दर्दनाक घटना पर गहरा शोक देखा गया। विजय के अलावा सुपरस्टार कमल हासन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि करूर की यह घटना सुनकर उनका दिल टूट गया है और वह पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। वहीं अभिनेता विशाल ने कहा कि TVK को मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। करूर भगदड़ तमिलनाडु के हाल के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गई है। विजय थलापति और राज्य सरकार दोनों ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा कर राहत देने की कोशिश की है, लेकिन यह घटना सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए गंभीर चेतावनी भी है।