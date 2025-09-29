उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी update, जाने कब बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट

नारी डेस्क : उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस समय लगातार जारी है। श्रद्धालुओं का जत्था लगातार चारधाम की यात्रा पर पहुंच रहा है और देशभर से भक्त अपनी धार्मिक कृत्य पूर्ण करने के लिए यहां आते हैं। इस बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट बंदी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।

कपाट बंदी की तिथि कब घोषित होगी?

हर साल की तरह इस वर्ष भी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी के दिन घोषित की जाएगी। 2025 में विजयदशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी और मुख्य पुजारी की मौजूदगी में कपाट बंद करने की तिथि का ऐलान किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक समारोह आयोजित किया जाएगा।

कपाट बंदी से जुड़े कार्यक्रम और मुहूर्त

कपाट बंदी से जुड़े कार्यक्रम और मुहूर्त के तहत, मंदिर में कपाट बंद होने से पहले विशेष पंज पूजन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रमुख कार्यक्रमों में उद्धव और कुबेर जी के पांडुकेश्वर प्रस्थान, आदि गुरु शंकराचार्य की गाड़ी का प्रस्थान, और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की नरसिंह मंदिर ज्योर्तिमठ गाड़ी स्थल के लिए प्रस्थान शामिल हैं। बता दें की पंचांग गणना के बाद सभी कार्यक्रम और मुहूर्त निर्धारित किए जाएंगे।

कपाट बंदी, चारधाम यात्रा का समापन

बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन को चारधाम यात्रा की समाप्ति की घोषणा माना जाता है। इस दिन के बाद यात्रा धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है। इसके साथ ही अगले साल 2026 की यात्रा के लिए भंडार सेवा हेतु पगड़ी भी दी जाएगी।

श्रद्धालुओं के लिए महत्व

कपाट बंद होने के दिन विशेष भव्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं।

यात्रा के समापन से पहले भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने और आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचते हैं।

इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते हैं।

उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल यात्रा का समापन दर्शाता है, बल्कि भक्तों के लिए आशीर्वाद और आध्यात्मिक अनुभव का महत्वपूर्ण अवसर भी है।

