सौतन प्रिया ने तबाह किया था करिश्मा कपूर का घर, संजय कपूर की बहन ने किया शॉकिंग खुलासा

नारी डेस्क: दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर स्मिथ ने अपने भाई की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव और पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बारे में खुलकर बात की है। विक्की लालवानी के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, मंधीरा ने प्रिया पर संजय और करिश्मा का एक बच्चा होने के बावजूद उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि करिश्मा कपूर को जो कुछ भी सहना पड़ा, वह उसकी हकदार नहीं थीं। मंधीरा ने यह भी कहा कि कपूर परिवार संजय और प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था।



मंधीरा ने उस समय के बारे में बात की जब करिश्मा और संजय ने कियान का स्वागत किया था, उनका कहना है कि करिश्मा अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी थी। उन्होंने आगे कहा-"किसी और औरत का उस औरत की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, बहुत बुरा लगता है। परिवार में आकर बिखराव लाना बहुत बुरा लगता है। आप शादी को बर्बाद नहीं करते। और लोलो इसकी हकदार नहीं थी। लोलो भी इस शादी को चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उसे जो कुछ भी मिला, वह उसकी हकदार नहीं थी।"



मंधीरा ने बताया कि उनका परिवार, खासकर उनके दिवंगत पिता सुरिंदर कपूर, संजय और प्रिया के रिश्ते के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा- "मैंने गोवा में अपनी मां, पिता, बहन और जीजा से बात की थी। परिवार में किसी ने भी उनकी शादी का समर्थन नहीं किया। लोलो के बच्चे थे, उनके पास सब कुछ था। उन्हें इसे संभालना चाहिए था। उसे अपना पति को जाने देना नहीं चाहिए था।" मंदिरा ने यह भी बताया कि उनकी मां रानी कपूर को छोड़कर, उनके परिवार के सदस्य 2017 में न्यूयॉर्क में हुई शादी में शामिल नहीं हुए थे।



मंदिरा ने कहा- "मैं और मेरी बहन शादी में भी नहीं गए थे, हम बिल्कुल क्लियर थे कि हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने कहा था, 'शादी मत करना और बच्चे मत पैदा करना"। मंदिरा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें उस मुश्किल समय में करिश्मा के साथ न होने का अफ़सोस है. उन्होंने कहा- "हम उस समय बात नहीं कर रहे थे... मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज थी, और मैं उसे दोष नहीं देती। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी. मुझे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था।