04 OCTSATURDAY2025 5:28:49 PM
Nari

सौतन प्रिया ने तबाह किया था करिश्मा कपूर का घर, संजय कपूर की बहन ने किया शॉकिंग खुलासा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Oct, 2025 10:32 AM
सौतन प्रिया ने तबाह किया था करिश्मा कपूर का घर, संजय कपूर की बहन ने किया शॉकिंग खुलासा

नारी डेस्क: दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर स्मिथ ने अपने भाई की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव और पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बारे में खुलकर बात की है। विक्की लालवानी के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, मंधीरा ने प्रिया पर संजय और करिश्मा का एक बच्चा होने के बावजूद उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि करिश्मा कपूर को जो कुछ भी सहना पड़ा, वह उसकी हकदार नहीं थीं। मंधीरा ने यह भी कहा कि कपूर परिवार संजय और प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था।

PunjabKesari
मंधीरा ने उस समय के बारे में बात की जब करिश्मा और संजय ने कियान का स्वागत किया था, उनका कहना है कि करिश्मा अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी थी। उन्होंने आगे कहा-"किसी और औरत का उस औरत की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, बहुत बुरा लगता है। परिवार में आकर बिखराव लाना बहुत बुरा लगता है। आप शादी को बर्बाद नहीं करते। और लोलो इसकी हकदार नहीं थी। लोलो भी इस शादी को चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उसे जो कुछ भी मिला, वह उसकी हकदार नहीं थी।"

PunjabKesari
मंधीरा ने बताया कि उनका परिवार, खासकर उनके दिवंगत पिता सुरिंदर कपूर, संजय और प्रिया के रिश्ते के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा- "मैंने गोवा में अपनी मां, पिता, बहन और जीजा से बात की थी। परिवार में किसी ने भी उनकी शादी का समर्थन नहीं किया। लोलो के बच्चे थे, उनके पास सब कुछ था। उन्हें इसे संभालना चाहिए था। उसे अपना पति को जाने देना नहीं चाहिए था।" मंदिरा ने यह भी बताया कि उनकी मां रानी कपूर को छोड़कर, उनके परिवार के सदस्य 2017 में न्यूयॉर्क में हुई शादी में शामिल नहीं हुए थे।

PunjabKesari
मंदिरा ने कहा- "मैं और मेरी बहन शादी में भी नहीं गए थे, हम बिल्कुल क्लियर थे कि हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने कहा था, 'शादी मत करना और बच्चे मत पैदा करना"। मंदिरा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें उस मुश्किल समय में करिश्मा के साथ न होने का अफ़सोस है. उन्होंने कहा- "हम उस समय बात नहीं कर रहे थे... मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज थी, और मैं उसे दोष नहीं देती। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी. मुझे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था। 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it