"शादीशुदा पुरुष लड़कियों पर डोरे डालते हैं..." ऋतिक रोशन और अपने अफेयर पर फिर बोली कंगना रनौत !

नारी डेस्क: कंगना रनौत को भला कौन नहीं जानता, वह अपने काम से ज्यादा बयानों को लेकर चर्चा में है। एक दौर ऐसा भी था जब उनके अफेयर से जुड़ी बातें खबरों मं बनी रहती थी। अब सालों बाद उन्होंने कुंवारी लड़कियों द्वारा शादीशुदा पुरुषों को पसंद करने को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंनें समझाया कि कैसे समाज हमेशा एक महिला को आंकने और दोष देने में जल्दबाजी करता है।



दरअसल कंगना पर यह आरोप लग चुका है कि वह शादीशुदा पुरुषों के पीछे पड़ी हैं। हॉटरफ्लाई संग बातचीत में उन्होंने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा- जब आप संग और महत्वाकांक्षी होते हैं, और एक शादीशुदा और बच्चों वाला पुरुष आप पर डोरे डालता है तो आप ही हैं जो किसी रिश्ते में किसी के प्यार में पड़ रही हैं."। उन्होंने कहा- "यह पुरुष की गलती नहीं है, लोग हमेशा महिलाओं को दोषी ठहराने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं. रेप विक्टिम को देखिए, जिन्हें खास तरह के कपड़े पहनने या देर रात तक बाहर रहने के लिए दोषी ठहराया जाता है. ये सब गलत मानसिकता के प्रतीक हैं."।



याद हो कि कंगना रनौत कभी आदित्य पंचोली के साथ रिलेशनशिप में चुकी हैं। एक्टर ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि कंगना से भी उम्र में काफी बड़े थे। इसके बाद उनका नाम दो बच्चों के बाप ऋतिक रोशन से भी जुड़ चुका है। यह रिश्ता टूटने के बाद दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए थे। यही नहीं, कंगना ने एक बार ट्वीट में ऋतिक को सिली एक्स बताते हुए कहा था कि वह मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा था,- "दुनिया कहां से कहां पहुंच गई मगर मेरा सिली एक्स अभी भी वहीं है, उसी मोड़ पर जहां ये वक्त दोबारा लौट के नहीं जाने वाला।"



वहीं, जब कंगना के खिलाफ ऋतिक ने साइबर क्राइम का केस दर्ज किया था, तब एक्ट्रेस ने ट्वीट में लिखा था- "उसकी दुखभरी कहानी फिर से शुरू हो गई है, हमारे ब्रेकअप और उसके तलाक को इतने साल हो गए हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने से इनकार करता है, किसी भी महिला को डेट करने से मना कर रहा है। ऋतिक रोशन कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए?" दोनों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था।

