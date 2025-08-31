01 SEPMONDAY2025 7:48:13 AM
कच्चा प्याज स्वाद के साथ सेहत पर भी भारी, खाने से पहले जान लें खतरनाक नुकसान!

  Edited By Vandana,
  Updated: 31 Aug, 2025 12:15 PM
नारी डेस्क : प्याज हमारे खाने का अहम हिस्सा है। चाहे दाल हो, सब्जी हो या सलाद हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ज्यादातर लोग सलाद के साथ कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं क्योंकि यह खाने का स्वाद दोगुना कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा प्याज हमेशा हेल्दी नहीं होता? ज्यादा या गलत तरीके से खाने पर यह आपकी सेहत के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं कच्चा प्याज खाने से होने वाले नुकसान।

रक्त पतला होने का खतरा

अत्यधिक मात्रा में कच्चा प्याज खाने से रक्त पतला (Blood Thinning) हो सकता है। इसका मतलब है कि खून का थक्का बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे चोट लगने या सर्जरी के दौरान खून बहने का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ब्लड थिनर दवा (जैसे एस्पिरिन या वारफरिन) ले रहा है, तो प्याज का अधिक सेवन दवा के असर को और बढ़ा सकता है, जिससे गंभीर रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। इसलिए, ऐसे लोगों को प्याज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

PunjabKesari

पेट और पाचन पर असर

कच्चा प्याज खाने से अक्सर पेट में गैस, अपच और एसिडिटी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें फाइबर तो मौजूद होता है, लेकिन हर किसी का पाचन तंत्र इसे सही तरह से पचा नहीं पाता। खासतौर पर जिन लोगों को पहले से गैस्ट्रिक, एसिड रिफ्लक्स या अल्सर की समस्या है, उनके लिए कच्चा प्याज तकलीफ बढ़ा सकता है। अगर आपको बार-बार पेट में जलन, भारीपन या असहजता महसूस होती है, तो कच्चे प्याज से दूरी बनाना ही बेहतर है।

एलर्जी और त्वचा की समस्या

कुछ लोगों को कच्चा प्याज खाने से एलर्जी की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से शरीर पर रैशेज, खुजली, लालपन या सूजन हो सकती है, वहीं कई बार आंखों से पानी आना और बार-बार छींक आना भी आम है। अगर प्याज खाने के बाद आपके शरीर में ऐसे कोई अजीब लक्षण दिखाई दें, तो लापरवाही न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

सांस और मुंह की बदबू

कच्चा प्याज खाने के बाद सांस से तेज बदबू आना बहुत सामान्य है। इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स मुंह की गंध को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से ब्रश या माउथवॉश करने के बाद भी बदबू लंबे समय तक बनी रह सकती है। यही कारण है कि ऑफिस मीटिंग या दोस्तों के साथ बाहर जाने से पहले कच्चा प्याज खाने से बचना चाहिए, वरना यह इम्बैरसिंग स्थिति पैदा कर सकता है।

PunjabKesari

ब्लड शुगर पर असर

कच्चा प्याज ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि इसे खाने से शुगर अचानक कम या ज्यादा हो सकती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर तब जब वे दवा भी ले रहे हों। इसलिए डायबिटीज से पीड़ित लोग बिना डॉक्टर की सलाह के कच्चा प्याज ज्यादा मात्रा में बिल्कुल न खाएं।

हार्ट और ब्लड प्रेशर पर असर

प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन कच्चा प्याज अधिक मात्रा में खाने से कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर या हार्ट की धड़कन पर असर पड़ सकता है। खासकर उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें पहले से हार्ट या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। ऐसे लोग कच्चा प्याज कम मात्रा में ही लें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचा जा सके।

प्याज कैसे खाएं?

कच्चे की जगह भुना हुआ या हल्का पका प्याज खाना ज्यादा सुरक्षित है। पकाने के बाद इसका तीखापन और एसिडिटी कम हो जाती है। अगर आपको कच्चा प्याज पसंद है, तो इसे बहुत सीमित मात्रा में ही खाएं। सलाद में प्याज खाने के बाद पुदीना, सौंफ या नींबू पानी का सेवन करें, इससे मुंह की बदबू कम होगी।

PunjabKesari

कच्चा प्याज स्वाद बढ़ाता है, लेकिन इसे अंधाधुंध खाना सेहत के लिए सही नहीं है। पेट, ब्लड शुगर, हार्ट और स्किन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में और सही तरीके से खाएं।
 

