हत्या या हादसा? भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार की मौत पर SIT रिपोर्ट का खुलासा

नारी डेस्क: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह हत्या नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना थी। पुलिस उपाधीक्षक जनक पंवार ने मीडिया को बताया कि दुर्घटना के वक्त राजीव प्रताप शराब के नशे में थे। उन्होंने कहा "CCTV'' फुटेज से यह पुष्टि हुई है कि राजीव लड़खड़ाते हुए चल रहे थे और वाहन को गलत दिशा में चला रहे थे।" 18 सितंबर की शाम करीब 7 बजे राजीव अपने पूर्व विद्यार्थी और कैमरामैन मनबीर कलूड़ा के साथ पुलिस लाइन में नियुक्त मुख्य आरक्षी सोबन सिंह से मिलने गए थे। तीनों ने देर रात तक टैक्सी स्टैंड पर शराब पी। इसके बाद सोबन सिंह वहां से चले गए, लेकिन राजीव के कहने पर वापस आए।

सीसीटीवी फुटेज में सामने आया सच

राजीव और सोबन सिंह फिर बाजार गए और एक होटल में खाना खाया। रात 11 बजे के करीब सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि राजीव शराब के नशे में लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद सोबन सिंह बाहर आए और राजीव ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। फुटेज में गाड़ी में कोई और व्यक्ति नहीं दिखा। राजीव की गाड़ी रात 11:38 बजे गंगोरी पुल के पास सीसीटीवी में दिखाई दी, इसके बाद वाहन कहीं नहीं मिला। सोबन सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने राजीव को बार-बार समझाया कि गाड़ी न चलाएं क्योंकि वह नशे में थे। लेकिन राजीव ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद दुर्घटना हुई।

सरकारी अस्पताल की ये हालत दिखाने वाले इस पत्रकार को अब मार दिया गया है।

हमारे IIMC से पढ़े राजीव प्रताप पिछले हफ्ते से गायब थे अब उनकी लाश मिली है।

पत्नी मुस्कान जो बावली हुई इधर उधर ढूंढ रही थी अब शांत पड़ गई है- कुछ पूछ नहीं रही है।

किससे और क्या पूछे- कोई जवाब है किसी के पास? pic.twitter.com/Q11opxRFaP — Tanya Yadav (@TanyaYadav128) September 29, 2025

पोस्टमार्टम रिपोर्ट

पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजीव शराब के नशे में थे। गाड़ी गलत दिशा में चल रही थी। राजीव का वाहन चलाने का अनुभव बहुत कम था। इन कारणों से यह घटना एक सड़क दुर्घटना के रूप में दर्ज की गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसआई दिलमोहन बिष्ट कर रहे हैं।

उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार राजीव प्रताप कुछ दिनों से गायब थे



अब उनका शव जोशियाडा बैराज में मिला है



उनकी पत्नी का आरोप है कि हाल ही में उत्तरकाशी ज़िला अस्पताल की बदहाली पर रिपोर्ट के बाद से धमकियां मिल रही थीं



क्या है सच बोलने की क़ीमत? pic.twitter.com/lnoJBAfuuV — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) September 30, 2025

इस रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि यह मामला हत्या नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना था, और राजीव की मौत की वजह शराब के नशे में गाड़ी चलाना और अनुभव की कमी थी।