मुंबई में दही हांडी से लेकर मथुरा में मंगला आरती तक, देशभर में कुछ ऐसी रही जन्माष्टमी की धूम

नारी डेस्क: भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, शनिवार को पूरे भारत और उसके बाहर भक्ति, हर्षोल्लास और जीवंत परंपराओं के साथ मनाया गया। मुंबई में दही हांडी फोड़ने से लेकर मथुरा के प्राचीन मंदिरों में पूजा-अर्चना करने तक, इस दिन लाखों भक्त बड़े उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए एक साथ आए। यह उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश में भी भक्त इस उत्सव में शामिल हुए, जिससे यह वास्तव में आस्था का एक वैश्विक अवसर बन गया।



मुंबई में, दही हांडी प्रतियोगिताओं में पुरुषों और महिलाओं के समूहों के भाग लेने पर सड़कें जयकारों की आवाज से जीवंत हो उठीं। दादर में महिलाओं के एक समूह ने दही हांडी फोड़ी। शहर में दिन भर ऐसे कई कार्यक्रम हुए, जिनमें प्रतिभागियों ने दही और मक्खन से भरे मिट्टी के बर्तन तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाकर कृष्ण की बाल लीलाओं को दोहराया।



हालांकि, जन्माष्टमी उत्सव का केंद्र भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में रहा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में, मंगला आरती के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए। पुजारियों द्वारा अनुष्ठान किए जाने के दौरान मंदिर परिसर भजनों और "राधे राधे" के जयकारों से गूंज उठा। कई लोगों के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी पर यहां पूजा करना जीवन भर का सपना माना जाता है।

दक्षिण में, तमिलनाडु में भी इस दिन को भक्ति भाव से मनाया गया। त्रिची में, श्री वेणुगोपाल कृष्ण मंदिर में विशेष अनुष्ठान और अभिषेक किए गए, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। इस बीच, चेन्नई के इस्कॉन मंदिर में भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर प्रार्थना करते और दिन भर भक्ति गीत गाते रहे।



पूर्व में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, भक्तों ने प्रेम प्रतीक मंदिर में मंगला आरती में भाग लिया। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में, लाल चौक पर रंगारंग जुलूस के साथ जन्माष्टमी मनाई गई, जिसमें बारिश के बावजूद श्रद्धालु गीत-नृत्य करते हुए एकत्रित हुए। राजस्थान के जयपुर में, ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर में हज़ारों श्रद्धालु उमड़े, जबकि गुजरात के द्वारका में, द्वारकाधीश मंदिर में इस पावन अवसर पर आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।

यह उत्सव सीमाओं के पार भी मनाया गया। बांग्लादेश के ढाका में, इस्कॉन मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी के लिए तीन दिवसीय उत्सव शुरू हुआ, जिसमें भक्तों ने राधा और कृष्ण की पूजा-अर्चना की। भगवान कृष्ण का जन्मदिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि यह उत्सव देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, मथुरा और वृंदावन का विशेष महत्व है—एक उनका जन्मस्थान है, और दूसरा जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया और बाल लीलाएं कीं।

मध्यरात्रि में, एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और जल से स्नान कराया जाता है। कृष्ण अभिषेक के दौरान, घंटियाँं बजाई जाती हैं, शंख बजाए जाते हैं और वैदिक मंत्रोच्चार किया जाता है। भोग के बाद, भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, जो घंटों कृष्ण दर्शन और पूजा का अनुभव करने के लिए खड़े रहते हैं। कई क्षेत्रों में दही हांडी भी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के पारंपरिक त्योहारों में से एक दही हांडी है, जिसे गोपालकाला या उत्तोत्सवम भी कहा जाता है।

