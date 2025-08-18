19 AUGTUESDAY2025 11:52:12 AM
मैं तो रोज़ बोलूंगी 'भारत माता की जय'... भगवान के नाम पर ट्रोल करने वालों को  जान्हवी कपूर ने दिया जवाब

  Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Aug, 2025 11:08 AM
मैं तो रोज़ बोलूंगी 'भारत माता की जय'... भगवान के नाम पर ट्रोल करने वालों को  जान्हवी कपूर ने दिया जवाब

नारी डेस्क: जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आयोजित एक दही हांडी कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस  जान्हवी कपूर ने खूब लाइमलाइट लूटी। हालांकि इस दौरान उनसे कुछ ऐसा हो गया, जिसके बाद लोग उन्हें लेकर तरह-तरह की बातें करने लगे। अब  जान्हवी ने  उनकी आलोचना करने वालों को अपने अंदाज में जवाब दिया है। यहां पढ़िए पूरा मामला।

दरअसल, घाटकोपर इलाके में आयोजित दही हांडी कार्यक्रम में जाह्नवी कपूर बतौर गेस्ट शामिल हुई थी। यहां उन्होंने पारंपरिक अंदाज़ में मटकी फोड़ने की रस्म निभाई। इस दौरान भगवान कृष्ण का नाम लेने की बजाय भारत माता की जय कहा और फिर मटकी फोड़ी। वैसे तो किसी भी भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात को  लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।
एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा- लगता है वह अपना होमवर्क अच्छे से याद करके नहीं आई। एक अन्य यूजर ने एक्स हैंडल पर लिखा- 'सभी बॉलीवुड स्टार्स से अनुरोध है कि हिंदू त्योहारों की पवित्रता को खराब न करें, अगर आप प्रमोशन के लिए आते हैं तो त्योहार की अहमियत भी समझें। अब इन बातों से परेशान होकर जाह्नवी कपूर ने अपनी सफाई दी।
जाह्नवी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कार्यक्रम का पूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट फुल वीडियो lol… विधायक जी ने जब 'भारत माता की जय' कहा तो मैंने भी कहा। अगर उनके कहने पर मैं नहीं कहती तो भी लोग प्रॉब्लम बनाते और जब मैंने कहा तो वीडियो काटकर मीम बना देते हैं। वैसे, सिर्फ जन्माष्टमी पर ही क्यों, मैं तो रोज़ बोलूंगी 'भारत माता की जय.' उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

