जाह्नवी कपूर और ख़ुशी कपूर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानिए पूरी डिटेल

नारी डेस्क: बॉलीवुड की दो पॉपुलर स्टार किड्स जाह्नवी कपूर और ख़ुशी कपूर, आज फिल्मों में अपने अभिनय से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। दोनों दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता बोनी कपूर की बेटियां हैं। जाह्नवी ने जहां साल 2018 में फिल्म धड़क से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, वहीं ख़ुशी ने 2023 की फिल्म द आर्चीज़ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा।

जाह्नवी कपूर की पढ़ाई

जाह्नवी कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के मशहूर École Mondiale World School से की। यह एक इंटरनेशनल स्कूल है, जहां कई और स्टार किड्स भी पढ़े हैं। स्कूल के दिनों से ही जाह्नवी को एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड में खास दिलचस्पी थी। स्कूल के ड्रामा प्रोग्राम्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने एक्टिंग की शुरुआती ट्रेनिंग ली। वह हमेशा से कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव रही हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जाह्नवी ने अपने एक्टिंग करियर की तैयारी को गंभीरता से लिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के लॉस एंजेलिस स्थित प्रसिद्ध Lee Strasberg Theatre & Film Institute में एडमिशन लिया।

यह इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टिंग स्कूलों में गिना जाता है। यहां उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्टिंग टेक्निक्स और कैरेक्टर बिल्डिंग जैसी चीज़ें सीखी। इस ट्रेनिंग से उन्हें कैमरे के सामने और ज्यादा नैचुरल और प्रोफेशनल बनने में मदद मिली।

ख़ुशी कपूर की पढ़ाई

ख़ुशी कपूर ने भी अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही एक प्रतिष्ठित स्कूल से की। स्कूल टाइम से ही वह फैशन और फिल्मों की दुनिया में रूचि रखती थीं। वह स्कूल के फंक्शन्स, मॉडलिंग एक्टिविटीज़ और स्टेज परफॉर्मेंसेज़ में भी हिस्सा लेती थीं। स्कूल के दौरान ही उन्होंने कैमरे के सामने ख़ुद को आत्मविश्वासी बनाना और खुद को प्रेज़ेंट करना सीखना शुरू कर दिया था, जो उनके करियर के लिए फायदेमंद साबित हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ख़ुशी ने भी विदेश जाकर अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने अमेरिका और लंदन के कुछ प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स से फैशन और फिल्म से जुड़ी पढ़ाई की।

ख़ुशी ने खासतौर पर फिल्म और परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े कोर्स किए। इस इंटरनेशनल एक्सपोज़र ने उन्हें न सिर्फ एक्टिंग में ट्रेन किया, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी पहचान दिलाई।

जाह्नवी कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

जाह्नवी कपूर इन दिनों कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा हैं। वह जल्द ही वरुण धवन के साथ फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आएंगी, जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसके अलावा, जाह्नवी फिल्म परम सुंदरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिखाई दी थीं। इसमें उनका रोल काफी अलग और दिलचस्प था। वह पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन-ड्रामा फिल्म लग जा गले में भी नजर आएंगी। जाह्नवी लगातार अलग-अलग जॉनर में काम करके अपनी एक्टिंग रेंज को बढ़ा रही हैं।

ख़ुशी कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

ख़ुशी कपूर ने फिल्म The Archies से एक्टिंग डेब्यू किया और उसके बाद वह तेजी से बॉलीवुड में कदम बढ़ा रही हैं। वह फिल्म लवयापा में जौनिद खान के साथ नजर आईं, जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसके अलावा, ख़ुशी जल्द ही नादानियाँ नाम की फिल्म में दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ इब्राहिम अली खान और सुनील शेट्टी जैसे कलाकार भी होंगे।

इन फिल्मों से साफ है कि ख़ुशी सिर्फ फैशन या ग्लैमर तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि वह सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। जाह्नवी और ख़ुशी कपूर दोनों बहनें न सिर्फ टैलेंटेड हैं, बल्कि उन्होंने अपनी शिक्षा और एक्टिंग ट्रेनिंग को भी गंभीरता से लिया है। इंटरनेशनल स्कूलिंग, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स और फैशन एजुकेशन के जरिए उन्होंने खुद को कैमरे के सामने तैयार किया।

आज दोनों बहनें अलग-अलग शैलियों और किरदारों में काम कर रही हैं और इंडस्ट्री में खुद को साबित करने में जुटी हैं। वे सिर्फ स्टार किड्स नहीं, बल्कि मेहनती और पेशेवर एक्ट्रेसेज़ भी हैं, जो अपने दम पर बॉलीवुड में जगह बना रही हैं।