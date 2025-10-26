26 OCTSUNDAY2025 5:27:58 PM
बढ़ते पॉल्यूशन में  सुबह की सैर करना कितना सुरक्षित? जानें एक्सपर्ट की राय

  • Updated: 26 Oct, 2025 04:08 PM
बढ़ते पॉल्यूशन में  सुबह की सैर करना कितना सुरक्षित? जानें एक्सपर्ट की राय

नारी डेस्क : दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर ज़हरीली हो चुकी है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 25 अक्टूबर की सुबह आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 412 दर्ज किया गया। जो ‘Severe’ श्रेणी में आता है। इस स्तर की हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषक फेफड़ों में गहराई तक जाकर सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्थिति भी बहुत खराब है, जहां AQI 250 से ऊपर बना हुआ है। क्या इस जहरीली हवा में सुबह की सैर करना सुरक्षित है या नहीं?

राजधानी में सुबह की सैर बन सकती है जानलेवा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह के वक्त हवा में नमी और स्मॉग दोनों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सूरज निकलने से पहले प्रदूषण ज़मीन के करीब जम जाता है, जिससे चलने या दौड़ने पर ये कण सीधे फेफड़ों तक पहुंचते हैं। अगर AQI 300 से ऊपर हो, तो सुबह के समय बाहर टहलना या एक्सरसाइज करना किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं है। इस समय स्मॉग और कोहरा मिलकर एक जहरीली परत बना देते हैं, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक होती है।

बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरा ज्यादा

बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़े प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। डॉक्टरों के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अस्थमा, हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को सुबह बाहर नहीं निकलना चाहिए। यह हवा फेफड़ों में सूजन, संक्रमण और सांस की तकलीफ को बढ़ा सकती है।

यें भी पढ़ें : किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नई किडनी फेल होने का बढ़ जाएगा खतरा

क्या शाम को टहलना सुरक्षित है?

मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर के बाद हवा की परत ऊपर उठने लगती है जिससे प्रदूषण थोड़ा कम हो जाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो शाम के समय या हल्की धूप में टहलना सुबह की तुलना में बेहतर है। हालांकि, जब तक AQI 100 से नीचे न आ जाए, तब तक आउटडोर एक्सरसाइज से बचना ही बेहतर माना जाता है।

घर पर ऐसे रखें खुद को फिट

अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर ही फिटनेस रूटीन अपनाएं।
योग और प्राणायाम करें – जैसे अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, कपालभाति
ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं।
घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।
सुबह के समय खिड़कियां बंद रखें, ताकि प्रदूषित हवा अंदर न आए।
विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें लें जैसे आंवला, संतरा, नींबू, हल्दी, तुलसी आदि।
ज्यादा पानी पिएं और हर्बल चाय का सेवन करें, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें।

यें भी पढ़ें : पुरानी से पुरानी खांसी और जमे कफ को बाहर निकाल देगा ये देसी नुस्खा, सर्दियों में बेहद फायदेमंद

दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है ऐसे में सुबह-सुबह बाहर टहलना फिलहाल सही विकल्प नहीं है। घर पर फिट रहने की आदत डालें और अपने फेफड़ों को बचाएं। क्योंकि साफ हवा ही असली सेहत है।
 

