महल से कम नहीं भाग्यश्री के सपनों का घर, अंदर की सजावट देख आप भी कहेंगे-वाह

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Oct, 2025 04:58 PM
नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्ट्रेस की एक्टिंग के अलावा फैंस उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में जानने के लिए भी एकदम एक्साइटेड रहते हैं। लग्जरी लाइफ की बात करें तो उसमें उनका घर भी जरुर आता है। वहीं आज एक्ट्रेस भाग्यश्री के आलीशान घर की आपको सैर करवाएंगे। भाग्यश्री अपने पति के साथ मुंबई का पारसे इलाके में रहती हैं। उनका तीन मंजिला घर हर किसी के सेंटर ऑफ अटैक्शन का कारण बन जाता है। तो चलिए देखते हैं भाग्यश्री का खूबसूरत महल...

भाग्यश्री के घर में एक खूबसूरत सा पूल साइड एरिया है जहां पर वह फ्री टाइम में एक्सरसाइज करती हैं। 

इसके अलावा एक्ट्रेस के घर में लगा लग्जरी फर्नीचर खूबसूरती को ओर भी बढ़ाता है। 

भाग्यश्री के घर में बहुत अच्छा आंगन भी है जो घर की सुंदरता को चार-चांद लगाता है। 

घर में पड़ा फर्नीचर भी एकदम लग्जरी है। एक्ट्रेस भाग्यश्री अक्सर घर की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। 

उनके घर में मौजूद हरियाली भी सुंदरता को चार-चांद लगाती है। 

आंगन की खूबसूरती भी सबको बहुत ही पसंद आती है। 

