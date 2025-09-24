रात को आपको भी नहीं आती नींद, रहते हैं बैचेन तो आपके शरीर में खत्म हो गया ये विटामिन!

नारी डेस्कः क्या आपको रात में बार-बार नींद खुल जाती है या आप देर रात तक जागते रहते हैं? अगर ऐसा अक्सर हो रहा है तो यह सिर्फ तनाव की वजह से नहीं है, बल्कि आपकी डाइट में मैग्नीशियम की कमी भी इसका बड़ा कारण हो सकती है हालांकि नींद ना आने का कारण कुछ और विटामिन्स भी हो सकते हैं जैसे विटामिन डी या बी 12 लेकिन अगर मैग्नीशियम शरीर में कम है तो आपको नींद के साथ ये समस्याएं भी आएंगी।

इस मिनरल की कमी से नहीं आती रात में नींद

Insomnia Causes – अच्छी नींद लेना शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। जब हम रात में 7-8 घंटे गहरी नींद लेते हैं, तो शरीर का रिपेयर प्रोसेस ठीक से चलता है और अगला दिन ज्यादा एनर्जेटिक लगता है। लेकिन अगर बार-बार नींद टूटती है या नींद आने में बहुत समय लगता है, तो यह आपकी हेल्थ के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक, मैग्नीशियम की कमी भी नींद न आने की समस्या को बढ़ा सकती है।

मैग्नीशियम की कमी से बढ़ती है अनिद्रा

मैग्नीशियम एक जरूरी मिनरल है जो मसल्स को रिलैक्स करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, उन्हें सोने में ज्यादा समय लगता है और गहरी नींद कम आती है।

मैग्नीशियम की कमी के अन्य लक्षण

बार-बार मसल्स में खिंचाव या क्रैम्प आना

दिनभर थकान और कमजोरी महसूस होना

मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन

तनाव और एंग्जायटी बढ़ना

हार्टबीट का तेज या अनियमित होना

मैग्नीशियम की कमी से क्यों नहीं आती नींद?

मैग्नीशियम हमारे ब्रेन में GABA (गामा-एमिनोब्यूटिरिक एसिड) नामक न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करने में मदद करता है। GABA हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हमें रिलैक्स महसूस कराता है। जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो यह रिलैक्सेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है और बार-बार नींद खुलती है।

विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्यों नहीं आती नींद

मेडिकल न्यूज टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, विटामिन D की कमी से भी नींद नहीं आती क्योंकि ये ब्रेन में सेरोटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एंग्जायटी कंट्रोल कम करता है, इससे मूड अच्छा होता है और नींद की क्वालिटी में सुधार होता है। इसीलिए, जब सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो इससे नींद न आने की समस्या होती है।

अनिद्रा से राहत के लिए उपाय

रात में सोने से पहले गुनगुने पानी या दूध में मैग्नीशियम रिच फूड मिलाकर पिएं।

आप दूध में एक चुटकी हल्दी और शहद डाल सकते हैं।

मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स जैसे – कद्दू के बीज, बादाम, पालक, डार्क चॉकलेट डाइट में शामिल करें।

तनाव कम करने के लिए सोने से पहले हल्की ब्रेथिंग एक्सरसाइज करें।

याद रखेंः यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। नींद की समस्या ज्यादा बढ़ने पर डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से परामर्श लें।