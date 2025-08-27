इंडस्ट्री से आई बड़ी खबर: मंच पर बेहोश होकर गिरे फेमस एक्टर, हार्ट अटैक के बाद वेंटिलेटर पर...

नारी डेस्क: साउथ इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और टीवी होस्ट राजेश केशव की तबीयत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक लाइव इवेंट के दौरान वह अचानक मंच पर बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उन्हें दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा था, और अब वह वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

रविवार रात इवेंट में हुआ हादसा

यह घटना रविवार रात कोच्चि के एक बड़े होटल 'क्राउन प्लाज़ा' में हुई, जहां राजेश एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इवेंट लगभग खत्म ही होने वाला था, तभी वह अचानक मंच पर गिर पड़े। वहां मौजूद आयोजकों और मेहमानों ने तुरंत उन्हें लेकशोर अस्पताल पहुंचाया।

Famous Mollywood anchor #RajeshKeshav (RK) has been admitted to a private hospital ICU following a cardiac arrest 😥



His condition is currently stable, and we wish him a speedy recovery. pic.twitter.com/xozLTPyotS — Southwood (@Southwoodoffl) August 24, 2025

डॉक्टर्स ने बताया – पड़ा दिल का दौरा, की गई एंजियोप्लास्टी

अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि राजेश को मंच पर गिरते समय हार्ट अटैक आया था। उन्हें तुरंत एंजियोप्लास्टी (Angioplasty) की गई और फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर्स के अनुसार, अभी उन्होंने पूरी तरह से होश नहीं संभाला है, लेकिन शरीर में हल्की हलचल देखी गई है। इस बीच उन्हें ब्रेन डैमेज (मस्तिष्क को नुकसान) होने का संदेह भी है, इसलिए उन्हें 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखा गया है।

इंडस्ट्री में चिंता का माहौल, फैन्स कर रहे दुआएं

राजेश के बीमार होने की खबर फैलते ही फिल्म इंडस्ट्री और फैन्स में गहरी चिंता का माहौल है। मलयालम सिनेमा के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआएं मांगी हैं। फिल्म निर्माता प्रताप जयलक्ष्मी ने एक भावुक पोस्ट में लिखा "राजेश को हमारी ज़रूरत है। वो एक फाइटर है। हम सबकी दुआएं उसे फिर से खड़ा कर सकती हैं। हमें उसके साथ खड़ा रहना होगा।"

कौन हैं राजेश केशव?

राजेश केशव मलयालम टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के एक लोकप्रिय चेहरा हैं। उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाया, बल्कि वह एक शानदार टीवी होस्ट भी रहे हैं। उनकी साफ-सुथरी प्रस्तुति, सहज अभिनय और मंच पर गजब की पकड़ ने उन्हें दर्शकों के बीच एक भरोसेमंद और पसंदीदा कलाकार बना दिया है।

हालांकि राजेश की हालत गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों और परिवार को उम्मीद है कि वह जल्द ही इससे उबरेंगे। फैन्स लगातार सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं।